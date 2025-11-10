Mattel et Canalink renforcent leur partenariat pour le développement de l’interconnexion internationale

Mattel, 1ᵉʳ opérateur de téléphonie mobile en Mauritanie, et Canalink, opérateur leader dans le domaine des câbles sous-marins en fibre optique, basé en Espagne (Tenerife), ont annoncé la signature d’un accord stratégique visant à renforcer la connectivité internationale en Mauritanie. La cérémonie de signature s’est tenue le mois d’octobre dernier, en présence de hauts responsables des deux entreprises.

Cet accord marque une étape clé dans la stratégie de développement du haut débit de Mattel. Il permettra à l’opérateur de doubler sa capacité internationale, afin de répondre à la croissance continue du trafic internet tout en garantissant la meilleure qualité de service à ses clients. Cette initiative vient renforcer la position de Mattel en tant que leader de la data mobile en Mauritanie.

En plus de sa portée technologique, cet accord illustre la solidité du partenariat de longue date entre Mattel et Canalink, fondé sur une vision commune du développement numérique. Elle témoigne également de l’engagement des deux parties à accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement du haut débit et de l’économie numérique en Mauritanie.