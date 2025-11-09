Réunion régionale à Aleg : Le ministre de l'Économie et du Développement présente le programme d'urgences prioritaires de développement du Brakna

Le ministre de l'Économie et du Développement, Abdallahi Souleymane Ould Cheikh Sidiya, a présidé le jeudi 6 novembre une réunion régionale à Aleg, dans la salle de réunion du conseil régional du Brakna. Cette rencontre a rassemblé le wali de la région, Mohamed Ould Salek, le président de la région, Mohamed El Moustapha Ould Mohamed Mahmoud, le président de l'association des maires de la région, Baba Ould El Moustapha, ainsi que six hakems et vingt-quatre maires du Brakna.

Objectifs de la réunion

Lors de cette réunion, le ministre a présenté le programme d'urgences prioritaires de développement du Brakna, qui vise à promouvoir le développement économique et social de la région. Les participants ont discuté des défis et des opportunités pour le développement de la région, et ont identifié les priorités pour les projets et les programmes à mettre en œuvre. Le ministre a également évoqué l'enveloppe allouée au Brakna, qui est de 29 milliards de MRO, répartie entre les six moughataas du Brakna que sont Aleg, Boghé, Bababé, Magta Lahjar, Male et Mbagne.

Répartition des fonds et mise en œuvre

Les participants ont discuté de la répartition des fonds et de la mise en œuvre du programme, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque moughataa. La réunion a permis de définir les actions à mener pour promouvoir le développement économique et social de la région.

Renforcement des liens entre les acteurs de la région

Cette réunion a permis de renforcer les liens entre les différents acteurs de la région, notamment les autorités administratives, les élus locaux et les responsables associatifs. Les participants ont pu échanger leurs points de vue et leurs expériences, afin de définir les actions à mener pour promouvoir le développement économique et social de la région.

Une série de rencontres organisées à l'échelle nationale

Cette réunion régionale fait partie d'une série de rencontres organisées à l'échelle nationale, sous la supervision du président de la République, qui a lancé plusieurs projets de développement dans la région du Hodh El Chargui. Le ministre de l'Économie et du Développement durable a souligné l'importance de ces rencontres pour le développement du pays et pour l'amélioration des conditions de vie des populations.

Le Wali du Brakna a proposé un plan de suivi pour les différentes mougataas de la région, en tenant compte de leur distance par rapport à Aleg. Voici les moughataas mentionnées dans l'ordre proposé :

1. Mbagne

2. Magta Lahjar

3. Malé

4. Bababé

5. Boghé

6. Aleg

Ce plan de suivi vise à évaluer les progrès réalisés dans chaque moughataa et à identifier les besoins spécifiques de chaque zone. Cela pourrait également permettre de mieux cibler les ressources et les efforts pour promouvoir le développement économique et social de la région.

Pour le Calame, Brahim Ely Salem, correspondant su Brakna