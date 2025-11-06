Sahara occidental : le Conseil de sécurité de l'ONU apporte son soutien au plan d'autonomie marocain

Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté vendredi son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Malgré l'opposition de l'Algérie – qui a refusé de participer au vote –, ce plan a été estimé comme la solution "la plus réalisable" pour le territoire disputé.

À l'initiative des États-Unis de Donald Trump, le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté, vendredi 31 octobre, son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental, qu'il estime être la solution "la plus réalisable" pour le territoire disputé, malgré l'hostilité de l'Algérie – une décision saluée comme un "changement historique" par le roi Mohammed VI.

"Nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement ce dossier", a affirmé le souverain marocain dans un discours, lors duquel il a fait part de son "immense fierté".

Le Sahara occidental, colonie espagnole jusqu'en 1975, est contrôlé en majeure partie par le Maroc mais considéré comme un territoire non autonome par les Nations unies. Un conflit y oppose Rabat aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie.

Jusqu'alors, le Conseil de sécurité pressait le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie de reprendre des négociations – interrompues depuis 2019 – pour parvenir à une "solution politique réalisable, durable et mutuellement acceptable".

Mais à l'initiative des Américains, en charge de ce dossier au Conseil, la résolution adoptée par 11 voix pour, aucune contre et trois abstentions – l'Algérie ayant refusé de participer au vote – prend position pour le plan présenté par Rabat en 2007 : une autonomie sous souveraineté marocaine pour ce vaste territoire désertique, riche en phosphate et aux eaux poissonneuses.

Le texte note le "soutien exprimé par de nombreux États membres" au plan marocain et estime qu'"une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait représenter la solution la plus réalisable".

Dans ce contexte, il appelle le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et son émissaire sur ce dossier, Staffan de Mistura, à mener des négociations "sur la base" de ce plan pour parvenir à un accord mutuellement acceptable.

Le Front Polisario veut un référendum

"Mon pays n'a pas participé au vote sur ce projet de résolution. Par cette absence et en toute responsabilité, l'Algérie a tenu à illustrer sa prise de distance avec un texte qui ne reflète pas fidèlement, qui ne reflète pas suffisamment la doctrine onusienne en matière de décolonisation", a réagi l'ambassadeur algérien Amar Bendjama.

"Le texte est en deçà des attentes et des aspirations légitimes du peuple du Sahara occidental représenté par le Front Polisario", qui "depuis plus de 50 ans résiste pour avoir, lui seul, son mot à dire sur son propre destin", a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères du Polisario, Mohamed Yeslem Beissat, a récemment indiqué à l'AFP que le mouvement indépendantiste serait prêt à accepter ce plan, mais uniquement si la population sahraouie le validait par référendum.

L'Algérie, en revanche, s'est toujours opposée à cette idée.

Alger a regretté en avril la réaffirmation par Washington de son soutien à Rabat. Et ses relations avec Paris sont au plus bas depuis l'été 2024 et la reconnaissance par la France du plan marocain.

"Plus de détails"

Après l'annonce spectaculaire en 2020 par Donald Trump du soutien américain à cette proposition en échange d'une normalisation de ses relations avec Israël, le Maroc a obtenu successivement l'appui d'une série de pays, dont l'Espagne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité début octobre, Staffan de Mistura, saluant les "efforts diplomatiques" américains sur ce conflit, avait répété ses inquiétudes sur le "flou" du plan marocain, selon le texte de son discours vu par l'AFP.

"Il est désormais crucial que le Maroc donne plus de détails et développe sa proposition", y compris concernant le "principe d'autodétermination" du peuple sahraoui, avait-il insisté.

La résolution adoptée vendredi prolonge d'autre part d'un an la mission de maintien de la paix de l'ONU au Sahara occidental (Minurso).

Une précédente version du texte vue par l'AFP prévoyait seulement six mois d'extension mais la version votée prolonge finalement la mission pour un an, demandant toutefois au secrétaire général d'en réaliser d'ici six mois une "évaluation stratégique".

