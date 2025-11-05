Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des Enfants des martyrs sur les lignes avancées : Entre préparation, dissuasion et appel à la raison

Dans un contexte régional marqué par de vives tensions à la frontière orientale, le Ministre de la Défense, des Affaires des Retraités et des Enfants des Martyrs, Monsieur Hanana Ould Sidi, accompagné du Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Mohamed Vall Ould Raiss et du Chef d’Etat-major de la Gendarmerie Nationale, le Général de Division Ahmed Mahmoud Ould Taya, a effectuée une visite aux unités Est du pays effectuant des manœuvres militaires. Cette visite, hautement symbolique, intervient à un moment crucial où la vigilance stratégique du pays doit conjuguer préparation opérationnelle, dissuasion mesurée et diplomatie raisonnée.

Les manœuvres, planifiées de longue date, avaient pour objectif de tester la réactivité, la coordination et la capacité de projection des Forces Armées et de Sécurité dans différents scénarios d’urgence. Au-delà de l’aspect technique, elles visaient à réaffirmer la posture ferme de défense du pays dans la sauvegarde de sa souveraineté, mais résolument pacifique dans ses intentions. En outre, elles traduisent la volonté du pays de préserver la paix par la préparation et de réaffirmer son attachement à la stabilité régionale, malgré un climat de tensions et de provocations à ses frontières.

Un contexte régional tendu, mais maîtrisé

Depuis plusieurs semaines, la région frontalière Est entre la Mauritanie et le Mali connaît un regain de tensions alimenté par des incompréhensions, des discours nationalistes exacerbés et des incidents isolés. Si la situation reste globalement sous contrôle, la proximité géographique et les liens historiques entre les deux pays imposent une gestion prudente et mesurée des événements. Malgré la gravité de ces faits, la Mauritanie a fait preuve d’une retenue exemplaire, privilégiant le dialogue et la recherche de solutions par les voies diplomatiques.

Il y a quelques mois, la république sœur du Mali a dépêché une délégation officielle de haut niveau pour présenter des excuses officielles, pour les malheureux incidents qui ont ébranlé le bon voisinage entre les deux pays, et promis l’ouverture d’enquêtes pour identifier et sanctionner les responsables de ces exactions. Cependant, aucune suite concrète n’a été donnée à ces engagements, laissant perdurer un climat d’incompréhension parmi les populations frontalières.

Des manœuvres planifiées de longue date

Dans ce contexte, la tenue des manœuvres militaires a suscité, dans certains milieux, des interprétations diverses. Contrairement à certaines analyses hâtives, les manœuvres militaires observées ne constituent pas une réaction aux tensions actuelles, mais s’inscrivent dans le calendrier annuel de formation et d’entraînement des forces armées pour permettre à l’Etat-major Général des Armées d’évaluer l’évolution qualitative de la capacité des unités à la suite des lacunes doctrinales et des faiblesses capacitaires et opérationnelles relevées au cours des manœuvres effectuées en début du mois de Mai 2024. Préparées depuis plusieurs mois, elles mobilisent différentes unités des forces terrestres et des unités de reconnaissance, des unités spéciales et le bataillon mauritanien de Force Conjointe du G5 Sahel, autour d’un scénario simulant une menace asymétrique aux frontières.

Des objectifs bien définis

Ces manœuvres militaires visent cinq objectifs principaux :

1 Renforcer la coordination interarmes : Permettre de mesurer la capacité des différentes forces à agir de manière concertée, notamment dans des contextes d’actions combinées, de réactions opérationnelles et de communications.

2 Tester la logistique et la mobilité stratégique : Mesurer la rapidité du déploiement tout en évaluant la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement et la capacité du soutien logistique en simulant des déplacements rapides d’unités sur de longues distances.

3 Éprouver la réactivité des forces spéciales : Mesurer la capacité d’intervention des groupements spéciaux face à des scénarios de menaces terroristes ou transfrontalières.

4 Tester la résilience des combattants : En mettant les combattants dans des conditions climatiques et géographiques exigeantes, pour expérimenter leur endurance et leur esprit de corps. Ces qualités humaines sont la première garantie de la défense nationale.

5 Consolider la coopération régionale : Renforcer les mécanismes de collaboration avec les partenaires, en engageant le bataillon mauritanien de la Force Conjointe du G5 Sahel aux côtés des forces nationales.

Ces objectifs témoignent d’une approche globale de la sécurité, alliant préparation technique et solidarité régionale. Ainsi, les manœuvres militaires relèvent d’une posture défensive et dissuasive, et non d’une attitude belliqueuse. La défense nationale repose sur la prévention des menaces et la capacité de dissuader toute agression. La dissuasion, dans cette logique, constitue une garantie de stabilité et un gage de paix durable.

Les manœuvres ont été conduites dans des conditions réelles, afin d’évaluer l’efficacité du commandement interarmes et la capacité de réaction en situation d’alerte. Les troupes ont démontré une remarquable cohésion, fruit d’un entraînement rigoureux et d’une discipline exemplaire.

Le Ministre de la Défense, des Affaires des Retraités et des Enfants des Martyrs a salué la rigueur, le professionnalisme et le sens du devoir des soldats engagés, rappelant que l’entraînement reste la clé de la paix, car il permet d’être prêt sans avoir besoin d’agir.

Préparation et dissuasion : piliers de la défense nationale

L’un des messages centraux de cette visite réside dans la distinction fondamentale entre préparation et provocation. Les manœuvres, dans la doctrine nationale de défense, constituent un instrument de dissuasion, non d’agression. Être prêt, c’est pouvoir prévenir les crises, non les provoquer. La dissuasion repose sur un principe simple : plus une armée est préparée, plus la paix est durable. C’est cette philosophie qui constitue le socle de la doctrine d’emploi des Forces Armées et de Sécurité qui ne sont nullement un outil de conquête, mais un rempart de paix. Ce message s’adresse aussi bien à l’opinion publique nationale, soucieuse de stabilité, qu’aux partenaires régionaux et internationaux, attentifs à l’évolution de la situation. En visitant les troupes, le ministre de la Défense, des Affaires des Retraités et des Enfants des Martyrs a voulu signifier que la défense nationale est en alerte, mais qu’elle reste guidée par la raison, non par la passion.

Un message d’apaisement et de fraternité : Préserver les liens séculaires de fraternité

Ces manœuvres militaires se sont déroulées au moment où le ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Mohamed Salem Ould Merzoug effectuait une visite officielle au Mali, porteur d’un message de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Elghazouani, président de la République, à son homologue malien le Général Assimi Goïta. Cette concomitance illustre la complémentarité entre la fermeté de la défense nationale et la main tendue de la diplomatie, confirmant la détermination du pays à privilégier la paix et la stabilité.

Au-delà de l’aspect purement militaire, cette visite avait une forte portée politique et symbolique. Elle a montré la nécessité de tempérer les ardeurs et de faire prévaloir la raison sur les sentiments, que les tensions actuelles, aussi sérieuses soient-elles, ne doivent pas effacer les siècles de fraternité et de cohabitation pacifique entre les deux peuples frères. La responsabilité des dirigeants est de préserver la paix, même lorsque les passions menacent de l’emporter sur la raison. Les événements survenus aux frontières n’ont pas détourné le pays de sa ligne de conduite fondée sur la raison, le droit et la fraternité. La politique de défense nationale demeure orientée vers la modération, la responsabilité et la recherche de solutions pacifiques.

La stratégie nationale demeure fondée sur la diplomatie de la raison pour préserver la paix sans renoncer aux principes de souveraineté et de dignité. Le pays poursuit ses efforts pour renforcer la coopération bilatérale, les échanges d’informations et les mécanismes de confiance mutuelle, afin d’éviter toute escalade inutile. Les liens séculaires de fraternité entre les peuples mauritanien et malien restent au cœur de la politique extérieure. Ces relations, forgées par l’histoire, la culture et la solidarité, constituent le socle sur lequel doit reposer toute solution durable. Aucune tension, aussi sérieuse soit-elle, ne doit remettre en cause cette fraternité.

La visite du ministre de la Défense Nationale, lors de ces manœuvres militaires effectuées à l’Est du pays, a été un moment fort, à la fois sur le plan symbolique et stratégique. Elle a permis de réaffirmer la préparation et la discipline de l’armée, tout en réitérant le choix de la paix et du dialogue malgré les provocations répétées. Le message est clair : notre nation restera vigilante, unie et prête à défendre ses citoyens.

Mais elle continuera à privilégier la diplomatie de la raison, car la véritable force réside non pas dans la réaction impulsive, mais dans la maîtrise et la sagesse. Ainsi, ces manœuvres militaires, loin d’être un acte d’hostilité, constituent un exercice de préparation, de dissuasion et de responsabilité. Elles illustrent la détermination du pays à défendre sa souveraineté tout en privilégiant le dialogue et la paix. Elles traduisent une politique de préparation, de dissuasion et de responsabilité, fidèle à la philosophie d’un état à même de défendre son intégrité, pacifique et attaché à la stabilité sous-régionale et régionale.

Mohamed Lemine Ould Taleb Jeddou, colonel à la retraite