Une immense perte… et un plus immense espoir !

Le professeur Mohamed Ouassat nous a quittés le 16 0ctobre 2025. L’honneur de l’avoir connu n’a d’égal que la peine que j’éprouve, aujourd’hui, à l’annonce de sa disparition. C’est au cours de l’une de ses nombreuses visites en Mauritanie, dans le cadre de ses missions à la Société de Protection des Animaux et de la Nature (SPANA), que nous nous sommes rencontrés. Il était le coordinateur technique de cette ong et a formé brillamment toute une génération de techniciens qui y travaillent encore. Nous avons tout de suite sympathisé et l’on ne manquait jamais de discuter du Maroc, de l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan-II dont il était le doyen, des étudiants mauritaniens dont il avait été l’enseignant et dont beaucoup le portaient en haute estime, tant il était brillant.

Lors de mon passage au Maroc en 2022 pour y subir une intervention chirurgicale, c’est lui qui organisa mon rendez-vous avec le médecin qui devait m’opérer à Rabat. Il me rendit visite régulièrement à la clinique et restait longtemps à mon chevet. Ouassat était de cette rare trempe d’hommes de valeur, maîtrisant parfaitement leur domaine d’activité et très peu imbus d’eux-mêmes. Profondément triste, je n’en ressens pas moins l’apaisant espoir que Dieu lui rende, dans l’Au-delà, la plus heureuse récompense pour ses nombreuses actions méritoires. Jezzak Allahou Khayrane ! Cher Mohamed Ouassat, tu vis toujours dans mon cœur. Fasse le Seigneur de Miséricorde que nous nous retrouvions au plus près encore l’un de l’autre au Paradis !

A cette occasion je présente mes condoléances les plus sincères à sa famille, à ses anciens élèves, à l’IAV, à la SPANA-Mauritanie et surtout son directeur Bebeha H’Meiditt dont il était proche.

Inna lillahi wa inna ileyhi raji’oune !

Ahmed ould Cheikh