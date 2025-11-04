Maître Mohamed Cheikh-Sidia, docteur en droit, premier avocat mauritanien installé en Mauritanie, ancien ministre et ancien ambassadeur, nous a fait parvenir le texte suivant, qu’il intitule <<retour au pays natal>>.

Après plus de dix ans de séjour à l’étranger, surtout en France et au Sénégal, je suis revenu en Mauritanie pour y demeurer définitivement.

J’écris le présent mot au cours d‘un passage à Paris, capitale où j’effectue habituellement mes visites médicales prescrites par le grand âge.

Ces dernières années, il est indiscutable que la démocratie ait véritablement progressé (et ce n’est pas un hasard!), ce que démontre d’ailleurs la bonne image de notre pays à l’étranger où il apparaît comme un pays stable à la gouvernance sérieuse: la diaspora mauritanienne, dont je suis un membre depuis de très nombreuses années, a fortement contribué à la réalisation de cette bonne image.

Toutefois, et comme toujours, la réalisation de la démocratie est un combat permanent au cours duquel il ne faut jamais baisser la garde. Je dois ajouter que cette réalisation implique une bonne éducation, égalitaire et générale à tous les niveaux et une économie parfaitement solide, à l’abri de toute inflation significative et dans laquelle doivent intervenir de très nombreux investisseurs étrangers, mais d’abord nationaux.

Bien entendu, je serai désormais particulièrement attentif à l’évolution des choses en Mauritanie et, à l’occasion, je mobiliserai, activement, mes réseaux nationaux et étrangers.

Pour finir, je salue la formation du nouveau gouvernement, dans lequel se retrouve, heureusement, Abdallah Souleymane Cheikh-Sidia, digne héritier de son auguste père et, indiscutablement, représentant légitime de sa famille.

