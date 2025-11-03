Carte de presse : le dépôt des dossiers ouvert du 10 novembre au 31 décembre

La Commission de la carte de presse a annoncé, ce lundi 3 novembre, l’ouverture du dépôt des demandes pour la carte professionnelle, du 10 novembre au 31 décembre 2025, au siège du ministère de la Culture, des Arts et de la Communication.

Les candidats doivent fournir un dossier complet comprenant : une demande écrite, des photos conformes, un CV certifié par la HAPA, une pièce d’identité, les diplômes requis, une attestation de travail certifiée, les deux derniers bulletins de salaire, un contrat de travail valide, un casier judiciaire récent, ainsi qu’un document d’accréditation pour ceux travaillant avec des médias étrangers.

Les dossiers peuvent être transmis par l’institution employeuse ou déposés directement par les indépendants, stagiaires, honoraires et accrédités.

Le décret n° 2025/037 fixe les conditions d’éligibilité : diplôme en journalisme et deux ans d’expérience, diplôme autre spécialité et quatre ans d’exercice, ou huit ans de pratique continue. Les candidats doivent aussi justifier de douze productions annuelles et de trois formations spécialisées.

Le gouvernement affirme que ces mesures visent à renforcer la professionnalisation du secteur et à garantir un accès plus rigoureux au métier.