Marché du médicament : le ministre somme les commerçants de se retirer

Le nouveau ministre de la Santé, Mohamed Mahmoud ould Ely Mahmoud, a appelé les commerçants à quitter le marché du médicament pour le laisser aux seuls professionnels du secteur. Une mesure qu’il juge indispensable pour garantir la qualité des produits et protéger les citoyens des médicaments contrefaits ou non contrôlés.

Lors d’une séance publique de l’Assemblée nationale, les députés ont adopté un projet de loi visant à réorganiser en profondeur le marché pharmaceutique. Le texte renforce les pouvoirs du Laboratoire national de contrôle de la qualité, encadre la fabrication locale et durcit les sanctions contre l’exercice illégal de la pharmacie. La loi introduit également une restriction de la prescription aux seules catégories paramédicales autorisées et abroge l’article 152 qui accordait des avantages particuliers à certaines anciennes pharmacies, afin de promouvoir une concurrence plus équitable.