Comprimés hallucinogènes : vingt prévenus renvoyés devant la Cour criminelle, douze autres libérés

L’affaire des « comprimés hallucinogènes » continue de faire des remous dans le paysage judiciaire mauritanien. En l’espace de deux jours, deux décisions majeures ont été rendues dans ce dossier tentaculaire mêlant produits psychotropes, corruption et blanchiment d’argent. Le juge d’instruction chargé des stupéfiants a ordonné le renvoi de vingt personnes devant la Cour criminelle. Elles sont poursuivies pour « importation et commercialisation illégales de psychotropes, exercice non autorisé de la pharmacie, corruption, mise sur le marché de produits toxiques et trafic de médicaments relevant du monopole de l’État ». Une société pharmaceutique est également mise en cause pour blanchiment d’argent.

Parallèlement, le même magistrat a décidé de mettre fin aux poursuites contre douze accusés, entraînant leur libération immédiate, sauf appel du Parquet. Ces décisions interviennent après une procédure marquée par de multiples recours, depuis l’interpellation initiale de trente-deux suspects par la gendarmerie nationale en Mai 2025. Ce dossier qui a profondément marqué l’opinion illustre l’ampleur des défis que pose la lutte contre les réseaux de drogues et de médicaments falsifiés en Mauritanie.