Passif humanitaire : des organisations dénoncent l’opacité et exigent une vraie justice transitionnelle

Un collectif d’organisations de défense des droits humains a dénoncé la gestion «opaque » et « non-inclusive » du dossier du passif humanitaire en Mauritanie. Elles reprochent à la commission fondée en 2022 sous l’égide du CDHAHRSC d’avoir exclu plusieurs acteurs-clés, dont le Collectif des Veuves, et d’avoir mené ses travaux sans transparence, malgré une rencontre initiale avec le président Ghazouani.

Les organisations rejettent également l’« ébauche de règlement » déposée par le CCRM-E/USA en 2023, estimant qu’elle ne reflète pas un consensus et ne peut servir de base au traitement du dossier. Elles appellent à la mise en place d’un mécanisme indépendant, conforme aux normes de la justice transitionnelle — vérité, justice, réparation et garanties de non-répétition — ainsi qu’à l’implication des Nations Unies et de la Commission Africaine des Droits de l’Homme. Tout en demandant des mesures urgentes en faveur des victimes, les signataires réaffirment leur engagement pour une solution juste et durable au passif humanitaire.