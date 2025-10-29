Les trente terroristes

La zone périphérique appelée Tarhil a la particularité d'être la plus populeuse de Nouakchott. Le taux de criminalité y est très élevé et l'insécurité demeure galopante... En certains de ses quartiers, on n’ose même plus mettre le nez dehors la nuit. Il y en a aussi d’autres où la police hésite avant d'entrer, à l’instar de la fameuse « Gazret ech-Chebab"... Depuis deux semaines, une bande composée d'une trentaine de voyous circule la nuit dans les rues de Tarhil. Ils se déplacent ensemble pour braquer et agresser quiconque ils croisent. Ils ont déjà fait plusieurs victimes et empoché du butin : téléphones, montres, habits et bijoux. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26, ils ont rencontré, vers 23 h, un jeune homme qui revenait de son travail et l'ont délesté de tout ce qu'il avait, avant de le rosser copieusement. Finalement, l'un de ces truands l'a grièvement blessé d’un coup de couteau, avant de s’enfuir. Évacué d'urgence à l'hôpital de l'Amitié, la victime est dans un état jugé grave. Les habitants de ces quartiers ont porté plainte à plusieurs reprises mais la « bande des trente » continue de sévir.

Le voleur de Dubaï

« Dubaï », un quartier éloigné à l'Est de Toujounine, a longtemps vécu une lourde insécurité au cours des années passées. C'est notamment en cette zone que fut découvert le cadavre d'une femme. L'enquête pointa le mari qui est demeuré, jusqu’à ce jour, introuvable. C'est aussi là-bas qu'un voleur appelé Ould Msid fut tué à coups de fusil par un épicier qu’il avait tenté de braquer. Mais le taux de criminalité avait, depuis, sensiblement diminué dans ce quartier, juste marqué, de temps à autre, par du vol de bétail. Il y a quelques mois cependant, on y a noté une recrudescence des vols, cambriolages et braquages. La police a arrêté plusieurs suspects dont des récidivistes qui ont été reconduits en prison...

Un voleur sévissait dans le coin depuis bientôt un mois. Il ciblait les cabanes et baraques pour s'emparer de tout ce qui lui tombait sur la main. Un membre de la famille ciblée se réveillait-il ? Le bandit lui pointait son poignard au cou en lui ordonnant de rester tranquille... Il y a deux jours, le vaurien a pénétré dans une chambre où dormaient des femmes. Aussitôt réveillées, elles ont hurlé « au voleur ! », obligeant celui-ci à s’enfuir. Alertés par les cris, des voisins l’ont pris en chasse, l’ont rattrapé, après avoir couru sur plus de cinq cent mètres, et l’ont finalement ligoté, malgré sa force, colossale. Appelée sur son numéro vert dès 4h du matin, ce n’est pourtant que vers 8 h que la police est venue embarquer le récidiviste.

Méderdra : les voleurs de bétail sévissent

Des vols de bétail avaient été constatés tout dernièrement sur l'axe Tiguint-Méderdra. Les brigades de gendarmerie des deux villes avaient enregistré plusieurs plaintes et déclarations en ce sens. Des témoins avaient signalé, à plusieurs reprises, la présence de véhicules occupés par de jeunes djenks, juste avant le constat de la disparition de chèvres ou de moutons. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Méderdra a donc ouvert une enquête qui a permis de mettre la main sur deux suspects. Leur interrogatoire a conduit à l’arrestation du reste de la bande qui a avoué avoir volé beaucoup de bétail. Une fois déférés au Parquet du Trarza, tous ces bandits ont été incarcérés. Rappelons que durant les hivernages passés, plusieurs bandes de jeunes délinquants fréquentaient le marigot de Dioukha pour s’y emparer, la nuit, de toute chèvre ou mouton qui leur tombait sous les yeux...

