Vers une Stratégie Nationale de Santé Mentale et de Lutte contre les Addictions

Le gouvernement mauritanien a entamé les travaux d’élaboration de la première Stratégie Nationale de Santé Mentale, inscrite dans le cadre du Programme National de Santé Mentale et de Lutte contre les Addictions (PNSMLA), le jeudi 30 octobre 2025.

La cérémonie de lancement s’est déroulée au Centre Equestre de Nouakchott, en présence des institutions nationales, du secteur privé, des organisations de la société civile, des partenaires financiers et techniques.

Le lancement de ces travaux « est une étape décisive : il s’agit du début concret du processus d’élaboration d’un cadre stratégique national pour renforcer la prévention, l’accès aux soins, l’accompagnement psychosocial et la lutte contre les addictions, en particulier chez les jeunes», explique le communiqué annonçant le lancement.

Les premières actions opérationnelles de la stratégie, portent sur « un état des lieux national des besoins et services, l’organisation de consultations techniques, communautaires et l’identification participative des priorités ».

Chaque étape du processus est appuyée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à travers « le renforcement des capacités, la méthodologie des planifications, le partage d’expériences internationales et l’accompagnement dans le domaine du suivi ».