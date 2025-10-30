Mauritanie : nouvelles opportunités pour le lait UHT et réfrigéré

L'industrie laitière et des boissons connaît une période charnière. Face aux défis de la sécurité alimentaire, de l'optimisation opérationnelle et de l'innovation produit, les producteurs locaux cherchent des partenaires capables de les accompagner à chaque étape de leur développement.

Tetra Pak, leader mondial de l'emballage et de la transformation alimentaire, offre des solutions intégrées qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur.

La longue durée de conservation du lait UHT lui permet d’atteindre des consommateurs et des marchés plus nombreux. Mais certains préfèrent leur lait frais.

Comment tirer parti de ce que les consommateurs aiment dans le lait et répondre à leurs préoccupations, quel que soit le produit ?

Le lait blanc connaît une croissance étonnamment rapide dans certaines régions

● La croissance la plus significative du lait blanc se situe en Chine (+4,9 %) et en Asie Pacifique (4,9 %). Toutefois, une croissance soutenue est également attendue dans d'autres régions, comme en Afrique (3,1 %) et au Moyen-Orient (2,9 %)*.

● La croissance mondiale prévue pour le lait blanc au cours des trois prochaines années est de 2,5 %*.

Lait aromatisé : croissance et diversification

● Différentes saveurs rendent la boisson intéressante pour les enfants et les adultes. Pour les consommateurs adultes, des arômes tels que le café, le lait mélangé à des ingrédients d'origine végétale ou la menthe pourraient encourager l'adoption de produits laitiers aromatisés.

● Les saveurs inspirées des desserts non seulement élargissent la gamme de saveurs du lait, mais permettent également d'étendre la consommation de ce produit à de nouvelles occasions, par exemple dans des desserts liquides à déguster à la maison ou sur le pouce.

● Les consommateurs veulent découvrir de nouvelles saveurs. Il n'est donc pas étonnant que des recherches soient menées en permanence. Des variantes inspirées des noix, des fruits et des desserts sont souvent mises sur le marché.

● Les laits aromatisés devraient se développer dans presque toutes les régions du monde. On prévoit une augmentation de 2,7 % en Europe occidentale, de 1,6 % en Amérique du Nord, de 3,6 % en Amérique latine et de 3,8 % au Moyen-Orient*.

Maximisez le potentiel du lait avec différentes textures

● L'exploration des textures est un excellent moyen de différencier le lait aromatisé et le lait blanc afin de répondre à la demande des consommateurs qui souhaitent vivre de nouvelles expériences. L'ensemble de la gamme de textures offre des possibilités d'innovation fascinantes, allant des variantes glacées aux versions liquides et épaisses.

● Le lait aromatisé aux textures plus épaisses permet aux consommateurs d'expérimenter de nouvelles sensations et porte la gourmandise à un niveau supérieur. De telles textures pourraient également améliorer le positionnement du lait en tant qu'en-cas de l'après-midi ou substitut de repas, car elles procurent un sentiment de satiété.

● D'autre part, les textures créent des opportunités d'expansion dans le segment des produits de lait blanc consommés à domicile. Par exemple, une texture mousseuse et crémeuse aide à recréer une véritable sensation de barista ou peut ajouter quelque chose de plus au smoothie du petit-déjeuner.

Restez à l’affût des nouvelles tendances en matière de santé

● Les consommateurs veulent des aliments plus naturels avec des avantages fonctionnels pour la santé. C'est l'occasion de mettre en avant les qualités nutritionnelles du lait. Le lait peut être promu comme une boisson naturelle de remise en forme pour faire le plein d'énergie, récupérer ou soutenir la santé des muscles et des articulations.

● Une autre tendance importante chez les consommateurs est celle des aliments qui renforcent le système immunitaire. Dans ce domaine également, le lait a une bonne réputation. Pourtant, jusqu'à présent, l'opportunité d'attirer l'attention sur l'importance du lait pour le système immunitaire a été peu exploitée. En mettant en avant les nutriments qu'il contient naturellement ou en ajoutant éventuellement d'autres ingrédients, vous pouvez changer cela.

● Certaines personnes sont intolérantes au lactose, ce qui les empêche de consommer du lait en raison de problèmes digestifs. Si vous souhaitez atteindre ce groupe cible, vous devez éliminer le lactose du lait. Les produits laitiers qui facilitent la digestion et auxquels on a ajouté des fibres, par exemple, peuvent attirer les consommateurs qui recherchent des avantages pour la santé qui vont au-delà des bienfaits normaux du lait.

L’importance de faire du lait un choix plus durable

● Les jeunes consommateurs sont particulièrement préoccupés par l’impact négatif de l’industrie laitière sur l’environnement : 26 % des consommateurs brésiliens et 36 % des consommateurs français âgés de 18 à 24 ans se disent inquiets. Les médias et les réglementations gouvernementales ont mis l'accent sur l'impact environnemental. Alors qu'une image environnementale positive était auparavant un plus, elle est maintenant indispensable pour rester compétitif dans une industrie laitière en pleine évolution.

En tant qu'inventeurs de la technologie de transformation aseptique des aliments, Tetra Pak propose des solutions reconnues comme les plus fiables du marché en offrant le meilleur niveau de conformité aux normes d'hygiène, garantissant une sécurité alimentaire optimale. Au-delà de cet aspect fondamental, la technologie de Tetra Pak assure une standardisation constante du lait et une rentabilité maximale, tant pour la production de volumes importants que pour les produits à haute valeur ajoutée.

De la prise de décision stratégique à l'excellence opérationnelle, Tetra Pak offre un soutien complet aux industriels. Cette approche holistique permet aux producteurs de bénéficier d'une expertise mondiale, qui prend source dans le savoir-faire sur plus de 160 pays, et d'une présence locale profondément ancrée au Maghreb, qui rapproche les équipes et techniciens au service des producteurs et de l’industrie locale.

