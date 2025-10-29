Déclaration publique

Suite à la controverse et aux nombreux débats entourant la visite d'Ahmed Ali Dinar et de sa délégation en Mauritanie, et plus particulièrement à Nimjatt, je tiens à rappeler à tous, que la famille Cheikh Ayah est issue d'un ordre soufi de grande réputation dans toute la région. Une famille qui accueille chaleureusement tous les nouveaux arrivants et visiteurs, quelles que soient leurs convictions politiques ou leur passé.

Et dans ce cas précis, nous avons reçu un homme issu d'une lignée prestigieuse, dont le service à l'islam et aux musulmans est une longue et remarquable tradition. Il s’git d’un homme d'affaires de nationalité turque, annonçant d'importants investissements dans des zones dispersées à travers le monde. Dès son arrivée à Nimjatt, nous lui avons témoigné de l'hospitalité mauritanienne authentique, une hospitalité généreuse héritée de nos ancêtres, et accordé le respect digne de lui.

Nous ne prenons pas parti dans les conflits qui opposent nos frères et nous aspirons seulement à apaiser les tensions et à réconcilier nos communautés. Nous entretenons des liens fraternels enracinés dans l’histoire et témoignons un respect total à la communauté soudanaise résidante en Mauritanie. Les preuves qui attestent ces relations sont nombreuses et variées. Ces liens se limitent pas à la seule communauté, mais s'étendent également au gouvernement soudanais officiel, par l'intermédiaire de son ambassadeur accrédité à Nouakchott.

Ahmed Ali Dinar, via sa page Facebook officielle, n'exprime aucune hostilité envers le Soudan ou son peuple. Au contraire, il annonce des initiatives de réconciliation et s'efforce d'apaiser la crise que traverse ce pays. Nous ne jugeons pas les intentions, mais nous nous fions à ce que nous voyons.

En conclusion, je vous assure que notre famille est totalement opposée à tout soutien ou approbation d'une quelconque action ou de quiconque osant nuire au Soudan et à son peuple. Nous ne faisons pas partie de ceux qui s'engagent dans des alliances internationales ou des réseaux douteux qui déstabilisent la sécurité de nos frères. Que la paix soit avec ceux qui suivent la voie tracée.

Talib Bouya Ould Cheikh Ayah

Porte-parole officiel de l'Ordre Qadiriyya en Afrique de l'Ouest