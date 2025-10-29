Au moment où le débat autour de la négociation relative á la résolution du génocide Mauritanien appelé par euphémisme le passif humanitaire s’intensifie, des divergences préoccupantes émergent par rapport á la démarche á suivre. Contrairement á la feuille de route présentée par la délégation du Cadre de Concertation des Rescapés Mauritaniens en Europe et aux États Unis (CCRM E/USA) qui articule clairement les quatre devoirs à savoir le devoir de justice, le devoir de vérité, le devoir de réparation et le devoir de mémoire comme les principaux piliers de toute négociation, des voix s’élèvent ici et là pour réduire ce dossier historique á une simple question monétaire. Ce qui est une grave atteinte á la Mémoire des victimes. Nous espérons que la délégation défendra bec et ongles ces principes fondamentaux conformément aux recommandations du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies, de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et aux bonnes pratiques.

Conscient de l’extrême gravité de cette démarche, Muritanie Min Njejitta Rassure ses Membres et Alliés (MMN) tient á rassurer ses membres et ses alliés qu’elle reste fidèle á sa mission qui consiste á lutter d’arrache-pied pour que la justice soit faite pour les victimes, et que les criminels répondent de leurs actes. Par conséquent MMN rejette sans équivoque, toute négociation qui ne prendrait pas en compte des quatre devoirs qui constituent sa raison d’être.

Guidée par la vision de Mère Houleye Sall et motivée par sa détermination, MMN est plus que jamais résolue á continuer ce combat en son honneur et á la Mémoire des victimes. En tant que Symbole de la justice contre l’impunité en Mauritanie, Mère Houleye nous a inculqués de hautes valeurs humaines en nous apprenant á élever les valeurs morales au-dessus des biens matériels á travers son expérience personnelle. Malgré des conditions de vie difficiles, elle a su courageusement continuer la lutte jusqu’á son dernier souffle, tout en résistant á toute forme de tentative de corruption. Cet héritage moral est une contribution inestimable á la lutte.

Après plus de 35 ans de lutte ardue, emmaillée de souffrances et de répressions policières, nous sommes convaincus que les veuves, sous le nouveau leadership de la Présidente Maimouna Apha Sy vont poursuivre d’une manière inlassable leurs objectifs de justice et de vérité.

Par ailleurs, l’État Mauritanien doit comprendre qu’il n’existe pas de demi-justice ou de demi-vérité. Il lui incombe de donner des évidences de sa bonne foi á travers des actes concrets telle que l’abrogation de la Loi numéro 93-23 du 14 juin 1993 portant Amnistie qui protège les criminels pendant qu’elle prive les victimes de leur droit á la justice. Vouloir régler un dossier aussi sérieux sans tenir compte des demandes légitimes de toutes victimes et des ayants droit, équivaut á remuer le couteau dans la plaie encore béante qui au contraire a besoin d’être épurée et pansée. Il est important de faire preuve d’empathie á l’endroit des victimes en reconnaissant leur expérience traumatique.

Le Président de République Mohamed Ghazouani doit faire montre de courage politique pour prendre le taureau par les cornes afin de regeler d’une manière juste et définitive ce dossier épineux afin de créer les conditions réelles d’une réconciliation nationale dont le pays a tant besoin. Enracinée dans une crise politico-militaire á caractère racial, le règlement de cette tragédie ne doit pas être subordonné á un calendrier fictif au point d’en compromettre les résultats. De plus, un rôle prépondérant doit être accordé aux victimes pour donner de la légitimité au processus de négociation.

Enfin MMN reste fermement attachée au devoir de justice, de vérité, de réparation et de mémoire. Elle est certaine que la délégation du CCRM – E/USA n’épargnera aucun effort pour que ces points cardinaux fassent partie de la négociation comme stipulés dans la feuille de route adoptée. Par conséquent, en tant qu’organisation autonome, MMN rejette toute négociation qui ne tiendrait pas compte des points cités. Pour finir, MMN exhorte les veuves, les orphelins, les rescapés, les déportés et les innombrables victimes des crimes odieux á consolider leur opposition contre toute tentative de corruption á travers une négociation tronquée.

Le Bureau Exécutif Muritanie Min Njejittaa

Phone (646) 981-8275

Octobre 25, 2025