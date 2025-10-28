Communiqué de presse: Journée mondiale de l’alimentation 2025 – 80e anniversaire de la FAO

Atar, le 28 octobre 2025 . La FAO, le PAM et le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire célèbrent ensemble la Journée mondiale de l’alimentation à Atar

La Représentation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Mauritanie, en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, a célébré ce mardi 28 octobre 2025 à Atar la Journée mondiale de l’alimentation (JMA), placée sous le thème mondial : « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur ».

Cette célébration marque également le 80e anniversaire de la FAO et des Nations Unies, soulignant huit décennies d’action collective en faveur de la sécurité alimentaire, du développement rural et de la transformation durable des systèmes agroalimentaires.

L’événement a été présidé par Son Excellence Monsieur Sidahmed ould Bouh, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, en présence du Wali de l’Adrar, du Hakem et du Maire d’Atar, du Député de la localité, ainsi que des Représentants de la FAO et du PAM.

La cérémonie a rassemblé les autorités régionales, les partenaires techniques et financiers, les organisations communautaires et de nombreux jeunes entrepreneurs agricoles venus de toute la région.

La journée a été marquée par plusieurs moments forts, notamment :

La diffusion du message institutionnel du Directeur général de la FAO, Son Excellence QU Dongyu, adressé à l’occasion de la JMA 2025 ;

La projection de la vidéo promotionnelle de la JMA, illustrant les actions de la FAO à travers le monde ;

Une visite des stands d’exposition de la FAO , présentant les outils de communication, ;

Des échanges directs avec une coopérative agricole, les jeunes entrepreneurs et les bénéficiaires des projets appuyés par la FAO.

Parmi les exposants, la coopérative agricole d’Atar, spécialisée dans la production de dattes, de légumes et d’autres produits oasiens, a suscité un vif intérêt. La FAO a également présenté un stand institutionnel mettant en valeur ses outils communicationnels et ses interventions en appui au développement local durable.

L’un des moments phares de la journée fut le panel de jeunes entrepreneurs, placé sous le thème :

« La jeunesse d’aujourd’hui, garant de la transformation responsable des systèmes alimentaires de demain ».

Ce panel a réuni :

La Directrice de Saha Café, une entreprise innovante produisant du café à base de noyaux de dattes ;

Le Président d’une auberge touristique d’Atar, qui gère un restaurant approvisionné par son propre jardin maraîcher et verger de dattiers ; Le Président de la Coopérative de gestion participative de l’oasis de Maaden, productrice de dattes et de légumes.

Les échanges ont mis en lumière la créativité, la résilience et l’engagement des jeunes du secteur agroalimentaire dans la valorisation des ressources locales et la promotion d’une alimentation durable.

Le choix d’Atar, au cœur de la région de l’Adrar, pour abriter cette célébration nationale, témoigne de la volonté de valoriser les efforts des communautés oasiennes face aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire. L’événement a souligné l’importance d’une coopération renforcée entre les institutions publiques, les partenaires internationaux et les acteurs locaux pour construire des systèmes agroalimentaires plus inclusifs, durables et résilients.

« Il n’est jamais trop tard pour célébrer ce qui nous unit »

Bien que la Journée mondiale de l’alimentation soit traditionnellement célébrée le 16 octobre, la FAO, le PAM et le Ministère rappellent que l’engagement pour la sécurité alimentaire est quotidien.

Cette célébration à Atar incarne l’esprit de solidarité, de dignité et de partage qui unit les communautés autour d’un objectif commun : l’alimentation pour toutes et pour tous.