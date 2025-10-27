La Mauritanie accueille le premier sommet «Atlantic, Marine, Energy and Industrial Support Summit (AMEISS), le mardi 28 octobre.

Cette rencontre « marque le lancement officiel d’un forum dédié au développement industriel, maritime, énergétique et logistique dans la région atlantique ».

La cérémonie d’ouverture se déroule en présence des autorités gouvernementales mauritaniennes et espagnoles, des représentants du secteur privé et des organisations internationales.

Cette orientation confère une importante dimension diplomatique au sommet, organisé par ONE Port, avec le soutien du gouvernement des Iles Canaries et l’appui de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM).

« AMEISS se positionne comme le centre du développement énergétique et maritime, entre les Iles Canaries et la Mauritanie, en réunissant les principaux acteurs de l’industrie pour forger des alliances stratégiques autour du prometteur gisement Grand Tortue /Ahmeyim (GTA) et du potentiel de coopération régional ».