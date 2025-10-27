Rencontre régionale à Brakna : Préparation du plan national de développement

La salle de réunion de la région de Brakna a accueilli, le dimanche 26 octobre 2025, une rencontre régionale réunissant les walis des régions du Brakna, de l’Adrar, du Tagant, du Gorgol et du Guidimagha. Cette rencontre a porté sur la préparation du plan national de développement, dans le cadre d'une consultation régionale organisée dans les chefs-lieux des wilayas.

Cet événement témoigne de l'engagement des autorités mauritaniennes à élaborer un plan de développement inclusif et adapté aux besoins des différentes régions du pays. Les participants ont longuement discuté des priorités et des stratégies pour le développement économique et social de leurs régions respectives.

La rencontre a été l'occasion pour les responsables régionaux de partager leurs expériences et leurs idées sur la manière de mettre en œuvre le plan national de développement de manière efficace et efficiente.