La guerre contre la corruption… un message qui ne laisse place à aucune interprétation pour ceux que cela concerne

Il est désormais établi que ce que certains frères de l’opposition refusent ou sont incapables de comprendre, c’est l’orientation ferme et claire de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans la lutte contre la corruption, l’éradication de ses sources et la construction d’institutions solides capables de l’affronter et de réprimer ses auteurs.

* L’État a créé l’Autorité de lutte contre la corruption, une institution presque unique dans notre région, chargée d’élaborer des stratégies et de poursuivre les contrevenants, dirigée par une personnalité nationale éminente.

* Le rôle de l’Inspection Générale de l’État a également été activé, et la loi sur les marchés publics a été révisée pour devenir plus transparente.

* En 2023, le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, témoignant d’une volonté politique sincère dans la lutte contre ce fléau.

* Il y a quelques jours, Son Excellence le Président de la République a reçu le rapport de la Cour des comptes et l’a publié le jour même.

C’est un message clair que l’État donne la priorité à la transparence et à la reddition de comptes, que l’ère de la complaisance est révolue et que la dignité de l’État prime sur toute considération.

En revanche, l’opposition a montré une réticence à reconnaître les acquis et a choisi le scepticisme et la fuite en avant. Elle ignore que dénoncer la corruption ne signifie pas la protéger. Elle a plutôt eu recours à l’exagération des chiffres et à la diffusion de données inexactes dans une tentative délibérée de tromper l’opinion publique et de cacher la vérité aux citoyens, ce qui constitue une violation claire de la loi.

Avec l’engagement de l’État à maintenir la transparence comme principe fondamental irréversible, tous les individus faisant l’objet d’enquêtes resteront présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit légalement établie à travers un processus garantissant le droit de défense et la manifestation de la vérité. La confiance dans la justice est totale pour acquitter ceux qui n’ont pas été impliqués dans la corruption et pour rétablir leur statut, conformément à l’approche de Son Excellence le Président qui a fait de la justice et de la restauration de l’honneur une règle constante et non une exception.

Les réalisations actuelles représentent une transition qualitative vers une nouvelle étape basée sur la transparence et la responsabilité, nécessitant de tous – pouvoirs publics et opposition – qu’ils assument leur responsabilité nationale, loin des surenchères et des accusations gratuites. La réforme n’est plus un simple slogan, mais une pratique quotidienne qui confirme que l’État avance avec confiance et détermination sur la voie de la lutte contre la corruption et de l’ancrage de la justice.

Ebbabe Begnoug