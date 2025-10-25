Mauritanie : près de deux mille immigrés rapatriés volontairement depuis Janvier, selon l’OIM

Près de deux mille immigrés en Mauritanie ont été rapatriés volontairement depuis le début de l’année vers leur pays d’origine, selon les chiffres communiqués par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ce nombre est en forte hausse par rapport à 2024, où moins de mille retours avaient été enregistrés. Entre Janvier et Septembre 2025, 1 754 migrants ont bénéficié d’un programme de retour volontaire organisé par l’OIM. Un nouveau vol, le 21 Octobre, a permis à deux cents personnes supplémentaires de regagner leur pays, portant le total à 1 954 retours.

Les ressortissants guinéens constituent la majorité des immigrés concernés. Depuis Août, plus de 760 guinéens ont été rapatriés, via quatre vols affrétés par l’OIM, dont 190 le 5 Août, 195 le 2 Septembre, 177 le 23 Septembre et 200 le 21 Octobre. Selon l’agence onusienne, près de 45 % des immigrés pris en charge dans le cadre de ces programmes sont des enfants non accompagnés ou séparés. Cette hausse s’inscrit dans un contexte de renforcement des contrôles migratoires en Mauritanie. Des sources locales évoquent des rafles et arrestations régulières, notamment à Nouakchott. Selon l’OIM, plus de deux mille autres migrants, principalement guinéens, ont déposé une demande de retour volontaire.

Les autorités mauritaniennes ont durci leur politique migratoire depuis l’adoption d’une nouvelle législation en 2025. L’obtention de visas est devenue plus difficile, selon plusieurs témoignages recueillis par des media locaux. La Mauritanie est devenue un point de départ important vers les îles Canaries, en Espagne. Un accord de coopération signé en 2024 entre Nouakchott et l’Union européenne prévoit 210 millions d’euros d’aide pour renforcer la surveillance des frontières, lutter contre les passeurs et construire des centres d’accueil. Depuis, les arrivées aux Canaries ont chuté de 59 %, passant de 46 800 en 2024 à moins de 14 000 cette année, selon des données recueillies par des ONG espagnoles.

En Septembre, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’Homme des migrants, Gehad Madi, a signalé des cas d’arrestations arbitraires et d’expulsions collectives en Mauritanie. Il a exprimé ses préoccupations quant à la situation des femmes et des enfants. Le gouvernement mauritanien conteste ces accusations. Il affirme avoir adopté de nouvelles procédures garantissant la dignité et la sécurité des migrants dans le cadre de ses opérations.