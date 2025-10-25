Visite à Nouakchott du ministre sénégalais des Affaires Étrangères 

Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’intégration africaine, des affaires étrangères et des communautés sénégalaises de l’extérieur, effectue actuellement une visite de travail en Mauritanie. C’est la première sortie sous-régionale du nouveau chef de la diplomatie sénégalaise.

Il a été reçu en audience par le premier Ministre, Moctar ould Diay vendredi.

Une rencontre à l’issue de laquelle le responsable gouvernemental sénégalais a mis l’accent « sur la Mauritanie, comme une priorité diplomatique, pour la consolidation d’une relation spéciale. J’ai été heureux de constater le même engagement de la part de mon frère, le ministre mauritanien des affaires étrangères. La Mauritanie et le Sénégal entretiennent des relations dictées par la géographie, l’histoire, les liens de sang et la spiritualité. Nous sommes déterminés à travailler main dans la main, pour consolider ces relations et trouver des solutions aux problèmes de la sous-région».

Les questions abordées au cours de cette visite concernent « la migration, la sécurité, avec des initiatives en cours pour organiser une rencontre entre les dirigeants et responsables de la sous-région sur le sujet».

