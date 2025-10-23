Nouakchott abrite un forum mauritano-tunisien sur la technologie et l’innovation, ce jeudi 23 octobre.

Cette rencontre « inédite sur la coopération technologique » est organisée par quatre (4) structures tunisiennes d’accompagnement –ACTIA, Business KEYS, GET IT et STECIA Internationale « dans le cadre d’un projet-QAWAFEL, et plus particulièrement de son deuxième appel à projets, dénommée INNOVATE AFRICA, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France ».

Cet événement va réunir les acteurs mauritaniens du secteur technologique dans l’objectif “de renforcer les passerelles d’innovation et d’entrepreneuriat entre les 2 pays.”

Ce forum sera articulé sur deux (2) panels: «coopération entre les écosystèmes entrepreneuriaux : renforcer les passerelles d’accompagnement » et le second « coopération technologique Tunisie/Mauritanie : un levier pour l’innovation ».

Au-delà du renforcement des liens entre la Tunisie et la Mauritanie, ce forum marque une étape décisive vers une intégration régionale par l’innovation.

Le projet « QAWAFEL » répond à la nécessité pour la Tunisie, de diversifier ses débouchés économiques et renforcer sa présence sur den ouveaux marchés, notamment ceux du continent africain, l’internationalisation des startups et PME, leviers stratégiques de croissance.