Rapport de la Cour des Comptes : limogeages de plusieurs hauts responsables

Le dernier rapport de la Cour des comptes, abondamment commenté dans les salons, les chaumières et sur les Réseaux Sociaux, fait des vagues. Ainsi, de nombreux hauts responsables de l’administration publique de différents ministères et entités, ont été limogés, à l’issue d’une réunion spéciale du gouvernement, tenue le mardi 21 octobre 2025.

Ce coup de balai dans la fourmilière de la haute administration intervient à la suite d’un rapport de la Cour des Comptes, couvrant l’exécution du budget de l’Etat, pour la période 2022/2023, qui relève plusieurs irrégularités et manquements, dont certains cas pourraient être déférés devant la justice. Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a profité de la réunion pour réaffirmer sa détermination à lutter contre la corruption. Le chef de l’Etat a rappelé « sa vision par rapport aux effets négatifs de la corruption sur le présent et l’avenir, tout en réaffirmant sa détermination à appliquer les sanctions les plus sévères, contre ceux qui ont trahi la confiance, quel que soit leur niveau de responsabilité et d’influence ».