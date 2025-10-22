Affaire de la décennie: la Cour suprême rendra son verdict le 4 novembre

La Cour suprême a fixé au mardi 4 novembre la date du prononcé du jugement final dans le dossier communément appelé « affaire de la décennie », qui implique l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et plusieurs de ses proches collaborateurs.

Cette annonce intervient après que la Cour a entamé ses délibérations lundi soir, à l’issue d’une audience marquée par un incident majeur : le retrait collectif de la défense de l’ex-chef de l’État.

Les avocats de Mohamed Ould Abdel Aziz ont justifié leur retrait par la présidence de l’audience par le président de la Cour suprême, M. Cheikh Ahmed Ould Sidi Ahmed, dont ils contestent la neutralité. Selon eux, sa récente apparition dans une réunion politique « soulève un doute légitime quant à son impartialité ».

La défense estime que le dossier de son client «s’inscrit dans une logique de règlement de comptes politiques », une impression qui, selon elle, « s’est confirmée tout au long du déroulement de la procédure ».

L’« affaire de la décennie », considérée comme la procédure judiciaire la plus retentissante de l’histoire du pays, porte sur des accusations de corruption, d’enrichissement illicite et de détournement de fonds publics présumés au cours des deux mandats de l’ancien président (2009-2019).

Selon les observateurs, le verdict attendu le 4 novembre marquera une étape décisive dans ce dossier emblématique qui divise l’opinion publique et suscite un suivi sans précédent sur la scène politique et judiciaire mauritanienne.