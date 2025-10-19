Kaédi – Gestion controversée d’un financement de la Banque mondiale

La commune de Kaédi est au centre d’une polémique après des accusations de mauvaise gestion d’un financement accordé par la Banque mondiale, destiné à améliorer les infrastructures locales, ont indiqué jeudi plusieurs sources municipales. Le financement d’un montant de cent millions d’ouguiyas (environ 250 000 euros), a été octroyé dans le cadre du Projet de Résilience pour le Développement des Communautés (PRDC). Il devait servir à la construction d’une nouvelle arène, à la rénovation d’écoles et de centres de santé, ainsi qu’à la réhabilitation de hangars municipaux. Selon des conseillers locaux, plusieurs projets auraient été ajoutés sans approbation du conseil municipal, notamment la clôture de terrains agricoles et l’aménagement du parking de l’arène de lutte. Des sources internes évoquent également l’absence de tout appel d’offres public, contrairement aux procédures exigées par la loi.

Selon les mêmes sources, un marché de fournitures aurait été attribué à un conseiller municipal et un compte bancaire parallèle ouvert au nom du maire et d’une secrétaire, sans l’accord du conseil, en violation des règles de gestion communale. Des élus réclament l’ouverture d’un audit indépendant pour faire la lumière sur la gestion du financement. D’autres dénoncent un manque de transparence dans la vente du parc-à-bétail de la commune, dont les recettes n’auraient pas été versées au Trésor municipal. Cette affaire relance le débat sur la gouvernance locale et la traçabilité des financements internationaux en Mauritanie, alors que plusieurs partenaires au développement appellent à un renforcement des mécanismes de contrôle.