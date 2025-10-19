Visa USA : Washington serre la vis pour les Mauritaniens

Les États-Unis ont annoncé qu’à partir du 23 Octobre, les ressortissants mauritaniens sollicitant un visa touristique ou d’affaires (B1/B2) devront verser une caution financière comprise entre 5 000 et 15 000 dollars, une mesure inédite visant à réduire les dépassements de séjour. Rendue publique par le département d’État américain, cette décision s’inscrit dans un programme-pilote ciblant plusieurs pays africains en provenance desquels les autorités américaines ont constaté un taux élevé d’«overstayers », c’est-à-dire de personnes ne quittant pas le territoire des USA à l’expiration de leur visa. Selon un rapport du ministère américain de la Sécurité intérieure, la Mauritanie fait partie des pays concernés, aux côtés, notamment, du Nigeria, du Libéria et du Cap-Vert. Les candidats au visa devront remplir un formulaire spécifique (I-352) et payer la caution via une plateforme électronique dédiée à cet effet, sous la supervision du consulat. Le montant sera remboursé si le bénéficiaire respecte la durée de séjour autorisée, précisent les autorités américaines. Appliqué notamment dans les aéroports de Boston, New York (JFK) et Washington Dulles, le dispositif pourrait compliquer les démarches pour de nombreux mauritaniens, alors que le pays connaît une forte demande de visa vers les États-Unis. Prévu pour durer douze mois, ce programme expérimental sera ensuite évalué par Washington, qui en tirera les conclusions quant à une éventuelle généralisation ou suspension de la mesure.