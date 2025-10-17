Tasiast, sponsor Gold du 2ᵉ Festival des villes minières, réaffirme son rôle de partenaire clé du développement minier en Mauritanie

Akjoujt, Mauritanie – 17 octobre 2025 – Tasiast Mauritanie Limited S.A. (Tasiast) est fière d’être sponsor Gold à la 2ᵉ édition du Festival des villes minières pour la culture et le développement, organisée pour la première fois à Akjoujt du 17 au 19 octobre 2025, sous le haut patronage des autorités régionales de l’Inchiri. Après une première édition tenue en décembre 2024 à Zouerate, ce Festival s’impose désormais comme une plateforme de dialogue sur le rôle du secteur extractif et ses retombées socio-économiques, tant au niveau régional que national.

En tant que sponsor de l’événement, Tasiast réaffirme son engagement aux côtés des autorités locales et des communautés d’Akjoujt pour accompagner le développement de la région. Cette participation s’inscrit pleinement dans la stratégie de responsabilité sociale de l’entreprise, qui met en avant le rôle du secteur minier comme moteur de croissance et de création d’opportunités pour les populations locales.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, du Secrétaire général du Ministère des Mines et de l’Industrie, du Wali de l’Inchiri, du Président du Conseil régional de l’Inchiri, ainsi que du Hakem et du Maire d’Akjoujt. M. Baba Salihi, Vice-président chargé des Relations extérieures, et plusieurs représentants de différents départements à Tasiast.

Cette présence conjointe des autorités nationales et locales, aux côtés de Tasiast, témoigne de la volonté partagée de renforcer le dialogue avec les communautés et de soutenir des initiatives axées sur l’emploi, la formation et le développement local durable.

À travers sa participation à ce festival, Tasiast entend également mettre en lumière ses investissements sociaux et économiques dans la région de l’Inchiri, notamment dans l’éducation, la santé, la formation professionnelle et l’appui aux initiatives locales. Ces actions contribuent au renforcement du tissu socio-économique régional et consolident la place de Tasiast comme partenaire durable du développement national.

Dans son allocution, M. Baba Salihi a souligné : « Le Festival des villes minières constitue une occasion précieuse pour faire progresser le dialogue entre les acteurs du secteur et les communautés. En tant qu’entreprise implantée dans la région, Tasiast est fière de soutenir cette initiative, qui valorise le potentiel de l’Inchiri et contribue à son rayonnement. »

Présent en Mauritanie depuis plus de 15 ans, Tasiast est aujourd’hui un acteur clé de l’économie nationale et le premier employeur privé du pays, avec plus de 4 000 emplois directs et indirects, dont 97,8 % de nationaux au sein de son effectif direct. L’entreprise s’inscrit dans un modèle de croissance partagée, fondé sur le renforcement des compétences nationales, la transparence de ses opérations et une coopération constructive avec les autorités locales.

En s’associant au Festival des villes minières, Tasiast confirme son rôle moteur dans la promotion d’un secteur extractif responsable, au service du développement durable de l’Inchiri et de la Mauritanie dans son ensemble.