L’opposition non parlementaire en quête d’audience

L’opposition non représentée au parlement, partante pour le dialogue national inclusif, proposé par le président de la République, entreprend actuellement des démarches pour une audience auprès de Mohamed Cheikh El Ghazouani. Cette information a été révélée par le coordinateur du Dialogue National Inclusif, Moussa Fall, qui a fait face à la presse jeudi.

M. Fall, qui a annoncé la fin de sa mission après 7 mois de travaux préliminaires et la remise des différentes propositions relatives aux thèmes du dialogue au président de la République, affirme avoir été approché pour faciliter une audience entre Ghazouani et l’opposition non présente au parlement.

Abordant les thématiques du futur dialogue, le facilitateur des préliminaires, en fin de mission, a annoncé que 74% des propositions des parties disposées à prendre part à la concertation, portent sur la question de l’esclavage, ou ses séquelles et 72% concernent le passif humanitaire.