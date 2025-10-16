Moussa Fall, coordinateur du dialogue : « Le député Biram et le parti AJDM/MR ont choisi de ne pas prendre part au processus de préparation du dialogue »

Le coordinateur du dialogue national, M. Moussa Fall a déclaré ce midi, au cours d’une conférence de presse qu’il a tenue dans les locaux de la coordination que la demande de dialogue est très forte au sein des l’ensemble des acteurs politiques, de la société civile et des personnalités indépendantes qu’il a rencontrés, dans le cadre de la première phase préparatoire du dialogue.

Face à la presse, Moussa Fall a d’abord rappelé que le dialogue est l’initiative personnelle du président de la République lequel lui a fait l’honneur, il y a 7 mois, de le designer pour conduire les préparatifs. Il a salué ensuite l’initiative du président de la République qui a pris l’engagement de faire appliquer toutes les résolutions consensuelles qu’adopteront les participants.

Durant donc les 7 mois, le coordinateur n’a pas chômé, au contraire, il a bossé dur en rencontrant et en écoutant des centaines d’acteurs politiques, des anciens candidats à la dernière présidentielle, des personnalités indépendantes, des organisations de la société civile. Tous ont exprimé leur volonté ferme à aller au dialogue. Et pour preuve, ils ont tous fait parvenir au coordinateur des réponses au questionnaire qu’il leur avait soumis lors du lancement de la phase préparatoires. Selon le coordinateur, l’ensemble des propositions reçues se recoupent ; elles concernent la question de l’esclavage, l’unité nationale, la gouvernance et le processus électoral… Après avoir procédé à la synthèse, la feuille de route a été remise au président de la République. « Ma mission est terminée après la remise de celle-ci au président de la République », indique le coordinateur. Si l’essentiel des acteurs politiques sont favorables au dialogue pour faire changer le modèle de développement politique et économique du pays, le coordinateur Fall déplore, « les réticences » de l’AJD/MR et du député Biram Dah Abeid à participer au dialogue, cela malgré plusieurs rencontres et échanges. Pour autant, indique-t-il, les contacts ne sont totalement pas rompus avec ces deux camps qui, pour Moussa Fall, ont tout intérêt à participer au dialogue et à défendre leurs idées et programmes. Je continuerai à défendre cette position et à tenter de les convaincre, conclut-il. Sur la suite du processus, le coordinateur souligne que sa mission est terminée et qu’il donnera sa réponse au président de la République s’il venait à lui demander s’il acceptait de conduire la seconde phase du processus de dialogue.