L’UE finance la réhabilitation de centres de référencement des migrants débarqués

La Délégation de l’Union Européenne à Nouakchott a financé la réhabilitation et l’équipement de deux centres de référencement des migrants débarqués, à Nouakchott et à Nouadhibou.

La cérémonie d’inauguration et de remise aux autorités mauritaniennes compétentes s’est déroulée le jeudi 16 octobre, dans le quartier Bagdad de Nouakchott. L’avant-veille, la Délégation avait organisé une visite de quelques journalistes sur les lieux. Ils ont eu l’occasion de déambuler et de voir de près les locaux bien réhabilités et équipés, prêts à recevoir les migrants débarqués.

Le centre de Nouakchott est donc situé à l’ancienne compagnie de Socogim Bagdad, non loin du carrefour Touré. Il se compose d’un bloc administratif réservé à la police, d’un bureau d’enregistrement, d’un espace dédié à la protection, de plusieurs dortoirs pour familles et célibataires, de s réfectoires et d’un grand hangar.

Arrivés au centre, les migrants débarqués sont écoutés par les institutions concernées : Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, l’OIM et le HCR, et sont orientées en fonction des vulnérabilités qu’ils peuvent présenter, soit vers l’OIM, pour les personnes vulnérables, soit vers le HCR, pour les personnes en demande de protection internationale, soit vers l’Instance pour les victimes de traite ; la CNDH pour sa part fait le monitoring des droits de l’homme au sein des centres. Le séjour des migrants débarqués dans les centres est limité à 72 heures, le temps nécessaire pour s’alimenter et s’entretenir avec les organisations compétentes pour leur orientation. Les autres personnes seront prises en charge par la police selon les dispositions de la loi N° 2024- 038 du 8 octobre 2024.

La protection est au cœur du dispositif, affirme un fonctionnaire de la Délégation avant d'ajouter que les centres respectent, en terme d'espace, les normes de l’UE et fonctionnent également conformément à la Déclaration conjointe établissant un partenariat sur les migrations entre l’Union Européenne et la République Islamique de Mauritanie de mars 2024, l’arrêté conjoint portant Procédures Opérationnelles Standard sur le débarquement et la prise en charge des migrants et le règlement intérieur des centres d’accueil temporaire des étrangers - Migrants Débarqués, en date du 2 octobre 25. Il faut souligner que ces centres sont placés sous la responsabilité de la police et gérés par le Croissant Rouge Mauritanie qui fournit la logistique nécessaire ; celui-ci bénéfice de l’appui de la Fédération internationale de la Croix Rouge. Le fonctionnement courant des centres est pris en charge par les autorités.

C’est dire donc que la réhabilitation des centres, leur équipement et leur mise en service prochaine est l’aboutissement d’un long processus dans le cadre du partenariat entre la Mauritanie et l’Union européenne. Faisant un court briefing aux journalistes, après leur visite du CATE, l’Ambassadeur chef de délégation de l’Union Européenne en Mauritanie, Joaquín Tasso VILALLONGA a déclaré que la réhabilitation de ces centres entre dans le cadre des accords signés entre l’Union européenne et la Mauritanie et que son institution travaille à aider le pays à améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des migrants débarqués.