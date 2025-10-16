Établi en 2010 par le fonds ABILITIS, afin de promouvoir le thème du handicap à travers la littérature, le Prix Handi-Livres récompense, tous les deux ans, les auteurs qui choisissent de mettre en lumière des personnes en situation de handicap ou de traiter du handicap dans leurs ouvrages. Un engagement qui contribue à changer le regard que porte la société.

Cette année, le comité de sélection de ce prix a notamment retenu, dans la catégorie Roman, « Les yeux bleus du désert », l’œuvre d’une amie de la Mauritanie, madame Christine Bourgougnous « Le Calame » s’est fait un plaisir d’évoquer, à deux reprises, l’heureux travail (https://lecalame.info/?q=node/16413 ethttps://lecalame.info/?q=node/17553). Comme nous le signalions dans ce dernier article, Christine ne fait pas partie de ces coopérants étrangers variablement bien mais, tout de même régulièrement, payés par leur gouvernement ou institution respective pour aider au développement de notre pays et elle a beaucoup donné d’elle-même pour accomplir la tâche qu’elle s’est elle-même fixée. C’est notamment suite à la publication dudit roman en Suisse qu’un ophtalmologue était venus opérer, à l’hôpital Bouamatou de Nouakchott, plusieurs enfants atteints de glaucome. Madame Bergougnous espère bien que la gratification de son ouvrage – « Les yeux bleus du désert », Éditions Elizad, Tunis, 2023, rappelons-en à nouveau le titre et les références – lui permettra de poursuivre, d’une manière ou d’une autre, son assistance à nos enfants handicapés. Soutenons-la sans réserve !

AOC