Chronique: Entre Nous

D'un pays du million de poètes, nous sommes devenus un peuple du million de comédiens. Après le règne des farfelus, voilà celui des forfaitures. Un peuple dont les faiseurs d'opinion sont ceux qui sont. Suivez mon regard. Des incultes qui racontent des histoires. Des ignares qui "trindent". Des repris de justice. Des amuseurs publics. Des fanfaronneurs. Nous sommes dans quel pays ? Des ministres conseillés par des badauds. Des pseudo-journalistes, bloggeurs qui font chanter la république. Qui se font virer une bonne part du butin tout simplement parce que " le froussard ne peut pas se faire cacher par la forêt ". Exactement comme dans les films western. La part du magot. Une véritable république bananière. Des danseurs attitrés reconvertis en hommes d'affaires. Des entremetteurs de renom redevenus notables influents. Des exilés ratés autoproclamés analystes indéboulonnables et investigateurs craints. C'est dans quel pays on est? Un pays de comédiens ou des comparses distllent des futilités fortuites (merci au pléonasme). Le président de la République sort son fils de son école privée pour l'inscrire dans une école publique du Ksar. Et après ? La ministre de l’Éducation inscrit ses enfants dans une école publique. Eywe quoi ? Ould Diay en tee-shirt ( c'est normal, c'est la canicule) poursuivi par un groupe (ministres, wali, directeurs....) visitant quelques établissements scolaires. Directeur d'école en costume cravate. Entrepreneur plus " près de la main à sa bouche ". Un parent d'élève trié sur le volet. Un robinet juste sur la route du ministre. Une classe bien équipée en tables et aux ampoules électriques fonctionelles. Que de la comédie ! Une bande de comédiens. Chacun jouant sa partition. Comme dans une pièce de théâtre. Ou sur un écran de cinéma. Il y a la télévision nationale. Il ya la radio. Il y a l'agence mauritanienne d'information. Filmez. Enregistrez. Ecrivez. il y aura des routes circulaires. De l'énergie à exporter. De l'hydrogène vert. Des ponts dans tout Nouakchott. Un enseignement numérique. Le paradis. Le bien-être pour tous. Rideau. Applaudissez ! Salut.

Sneiba El Kory