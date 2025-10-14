Un président pour le Comité des mareyeurs de la FNP/Section Sud

Mohamed El Cheikh Moustapha a été élu président du Comité des Mareyeurs de la Fédération Nationale des Pêches (FNP/section Sud), par 264 voix contre 7, à l’issue d’une vote organisé lundi 13 octobre dans le cadre d’une opération de renouvellement des instances de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM). Il préside un bureau de 5 membres, dont le premier vice-président est Mohamed Lemine Sidi Aly. Deuxième vice-président : Aliou Samba. Trésorier : Cheibany Kerbally Trésorier Général Adjoint : Hedi Abdy Le Comité des Mareyeur de la FNP/section Sud compte 287 inscrits.

Le vote, supervisé par un comité de huit (8) membres, s’est déroulé dans le calme et la sérénité.

L’élection du président du Comité des Poulpes est prévue pour le 18 octobre.

Le processus va continuer avec tous les autres comités : des usines et exportateurs, des armateurs (bateaux), de la poulpe, des Sennes Tournantes et des producteurs.

La Section Sud de la FNP couvre la zone Nouamghar, Nouakchott et NDiago.