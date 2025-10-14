Le Mouvement citoyen sensibilise les femmes

Le Mouvement citoyen a organisé, le dimanche (12 octobre) en fin d’après-midi, une réunion de sensibilisation au profit des femmes leaders et cheffes de familles.

Au cours de cette rencontre tenue chez le président du Mouvement, Bâ Bocar Soulé, les dirigeants du mouvement, lancé en février dernier depuis Bagodine, ont expliqué aux nombreuses femmes ayant répondu à l’invitation, les raisons qui ont présidé à la création de ce mouvement citoyen. Il s’agit, pour Bocar Soulé, Kane Abdoul Wahab et N’Gaidé Alassane de contribuer au renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale. Pour y arriver, estiment ces notables de la vallée, il faut que le gouvernement garantisse l’égalité et la justice entre les différentes composantes du pays, que tous se reconnaissent dans les différentes politiques et programmes du gouvernement. Les trois grands notables de la vallée ont souligné que la création de l’initiative a été portée et expliquée, de vive voix au président de la République et au premier ministre, qu’ils ont accueillie favorablement et promis de l’accompagner. Bocar Soulé, Kane Abdoul Wahab et N’Gaidé Alassane ont demandé aux femmes de s’impliquer et de porter le combat aussi bien au sein des familles qu’à travers des organisations car quand elles s’impliquent dans des combats, le succès est garanti. Ils ont ensuite indiqué qu’ils ont rencontré des acteurs politiques issus de tous les bords majorité et opposition, le mouvement se voulant unitaire et au dessus des partis politiques, les élus, les associations de la société civile, des rescapés militaires et civils, des retraités, des rapatriés et retournés volontaires, lesquels ont tous salué l’initiative. La campagne de sensibilisation sera étendue à l’intérieur du pays, à la diaspora et sera clôturée par un grand rassemblement dans un stade de la capitale pour, disent-ils, « sceller les retrouvailles et retrouver la place qui sied à la communauté dans ce pays». Et de préciser : « nous ne sommes contre personne dans ce pays, mais nous exigeons qu’on nous traite au même titre que tous les citoyens de la République ».

Invité à cette réunion, Balas n’a pas manqué de remercier ces frères et amis pour l’initiative qu’ils ont courageusement prise. Pour le président de l’ex-parti Arc-en-ciel qui a fini par abandonner la politique « heureusement que le combat n’est pas totalement perdu, je m’en réjouis fortement, vous me trouverez à vos côtés ».

Prenant la parole, les femmes, après avoir remercié les initiateurs et notables de la communauté Pulaar ont pris l’engagement de mener le combat et de battre la sensibilisation auprès de leurs consœurs et des jeunes. Elles ont beaucoup insisté sur la nécessité de resserrer les rangs et maintenir l’unité et la cohésion de la communauté. Après avoir déploré ce qui ressemble à un sursaut un peu tardif mais prometteur, elles ont rappelé le rôle déterminant que les trois notables ont joué dans le passé et qui leur a servi, pour beaucoup, d’école politique.