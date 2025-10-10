Le Ministre Mokhtar Ould Dahi : Disculpé des calomnies de certains blogueurs

​J'ai (re)lu à plusieurs reprises la partie du rapport de la Cour des Comptes concernant le Ministère de la Santé, et je n'y ai absolument pas trouvé – et que celui qui le souhaite lise le rapport – la moindre remarque sur un contrat ou un marché daté de 2022, période durant laquelle Mokhtar Ould Dahi était Ministre de la Santé (il a exercé ses fonctions du 31 mars 2022 au 6 juillet 2024). Au contraire, tous les marchés faisant l'objet de remarques ont été conclus et signés au cours des années 2019, 2020 et 2021.

​Malgré cette vérité incontestable, certains blogueurs persistent à associer le nom et l'image du Ministre Mokhtar aux observations contenues dans le rapport et relatives au Ministère de la Santé. Est-ce par précipitation de leur part, ou est-ce pour couvrir d'autres Ministres et périodes avec lesquels ils ont des liens ? Ou bien est-ce une manipulation dont ils sont victimes, orchestrée par des personnes que la compétence et la réussite professionnelle du Ministre Mokhtar, dans les ministères et ambassades qui lui ont été confiés, ne réjouissent pas ?

​Je vais présenter deux types de témoignage sur la période de Ministère Mokhtar Ould Dahi à la tête du Secteur de la Santé, avec des preuves, les noms et les fonctions de ceux qui ont attesté de sa compétence, voire de son intelligence, de sa clarté de compréhension, de sa rapidité à prendre des décisions et du caractère positif de son suivi lorsqu'il dirigeait ce Secteur. Ces témoignages engagent de grands professeurs spécialistes en médecine, ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers étrangers.

​1. Témoignages de Grands Professeurs de Médecine

​Parmi ceux qui m'en ont parlé directement, je cite le Docteur Ahmed Ould Ebba, Directeur de l'Hôpital de Cardiologie, le Professeur Cheyakh Ould Salihi, Directeur du Projet de l'Hôpital du Roi Salman, le Professeur Abdellahi Ould Minnih, spécialiste en ophtalmologie, le Docteur Erebih, Directeur du SAMU, la Docteure Fatma Mint Hamad, Directrice de l'Hôpital Mère-Enfant, le Docteur Béchir Ould Ounene, expert international en santé publique, le Docteur Cheikh Baye Ould Mkhaitrat, spécialiste en chirurgie buccale, le Docteur Dah Ould Cheikh, expert international en santé publique, le Professeur Armiya, Directeur de l'École Supérieure de Santé Publique de Nouakchott, la Docteure Bénine Mint Zeine, Directrice de l'Hôpital d'Oncologie, et le Docteur Abdellatif, Directeur du Programme National de Transplantation Rénale.

​Tous ont affirmé que Mokhtar Ould Dahi est l'un des meilleurs ministres de la Santé en termes de compétence administrative, de rapidité d'assimilation des missions du secteur, de valorisation de ses ressources humaines, de dévouement au travail et d'éloignement des querelles entre médecins.

​Durant les mois qu'il a passés à la tête du Secteur, de nombreuses réformes ont été introduites, notamment :

- L'accélération du dossier de construction de l'Hôpital du Roi Salman et le souci de recourir aux institutions saoudiennes Al Habib, très réputées pour la qualité de la construction, de l'équipement et de la gestion hospitalière.

- La relance du Programme de Lutte contre la Cécité.

- Le soutien à l'Hôpital de Cardiologie en réduisant le coût de la chirurgie cardiaque pour les personnes démunies ou à faible revenu.

- La création de la Caisse Nationale de Solidarité en Santé (CNASS) et du Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU), ainsi que du Centre National des Opérations d'Urgence en Santé Publique (CNOUSP) et du Programme National de Transplantation Rénale.

​Son bureau était ouvert, le travail assidu, la transparence manifeste, et l'appréciation des professionnels – jeunes et moins jeunes – était la règle.

​2. Partenaires de Développement Étrangers

​Premièrement : Lors d'une session du Dialogue Politique annuel entre le Gouvernement et les pays de l'Union Européenne, présidée par le Premier Ministre, le Délégué Permanent de l'Union Européenne, en exercice en 2022, a exprimé son admiration et ses remerciements pour le travail du Ministre de la Santé. Il a souligné sa capacité à résoudre et accélérer tous les dossiers de partenariat entre l'Union Européenne et le Secteur de la santé qui étaient en souffrance ou à exécution lente, et ce au cours des trois premiers mois qui ont suivi la prise de fonction d'Ould Dahi à la tête du secteur (cette réunion était présidée par le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal et y assistaient les ministres des Finances, de l'Intérieur, des Affaires Étrangères, des Affaires Économiques et de l'Éducation...). Cela s'est déroulé à l'automne 2022.

​Deuxièmement, toujours dans le cadre des témoignages des partenaires étrangers, une personne de confiance m'a rapporté que le Ministre des Affaires Économiques, Abdessalam Ould Mohamed Saleh, lui avait confié que le Délégué de l'Union Européenne et la Représentante de la Banque Mondiale lui avaient fait part de leur regret face au transfert de Mokhtar Ould Dahi du Ministère de la Santé. Ils ont déclaré qu'il avait accompli des réalisations importantes en très peu de temps, qu'il possédait une vision claire et une capacité d'exécution.

​Conclusion

​En citant ces témoignages dont les auteurs sont dignes de foi, vivants et respectés, je conclurai en disant que Mokhtar Ould Dahi est effectivement mon frère et mon ami, et je le défends avec la même intensité que je défendrais tous mes frères, amis et toute personne innocente et sincère. Cependant, je défends et j'argumente avec des faits documentés et des témoins présents ; « ils cherchent, par leurs mensonges, à éteindre la lumière d’Allah qui entend seulement parachever Sa lumière, n’en déplaise aux impies ».

​

Iddedde Ould Sidi Abdellah - Kentucky - États-Unis d'Amérique