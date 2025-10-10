Des élus mauritaniens à la biennale Euro-Africa 2025 à Montpellier

Une délégation d’élus mauritaniens composée de maires et de députés et du groupe Connexion participe à la biennale Euro– Africa 2025 qui se tient, du 6 au 12 octobre, à Montpellier (France).

Cette rencontre de haut niveau a pour objectif principal de favoriser les échanges entre les élus (maires et députés), les autorités locales, le groupe “Connexion”, ainsi que les dirigeants du Centre spatial de Montpellier. Au cours de ce conclave, l’accent a été mis sur le renforcement de la coopération décentralisée, le développement local, ainsi que l’exploration des opportunités scientifiques et technologiques, notamment dans le domaine spatial.

Parmi les nombreuses activités auxquelles s’est livrée la délégation mauritanienne, on note une visite au centre spatial de l’Université de Montpellier, ses membres ont pu observer de près des satellites et divers instruments technologiques utilisés dans la recherche spatiale.

Il faut souligner que la visite de la délégation mauritanienne s’inscrit dans une perspective de création future d’un satellite mauritanien, conçu en collaboration avec des chercheurs mauritaniens et le Professeur Laurent Dusseaux.

Un échange fructueux s’est aussi tenu en présence du Directeur de Cabinet du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, chargé de la Décentralisation et du Développement local ; il a permis de mettre en lumière les avancées enregistrées en Mauritanie en matière de décentralisation et de gouvernance locale.

Bientôt un satellite mauritanien

Au cours de cette rencontre, les élus mauritaniens ont présenté des exposés sur différents thèmes. Ainsi la Présidente de la Région de Nouakchott a évoqué l’importance de la coopération inter-villes et inter-régions, le maire de Hassi Cheggar a présenté les potentialités de la région du Guidimakha et les perspectives de coopération, le maire de Tevragh Zeina a mis l’accent sur les efforts de décentralisation en cours en Mauritanie, le député Mohamed Khamess Sidi Abdallah a planché sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations internationales et l’édile de Kaédi Demba N’Diaye a présenté une vue d’ensemble de la Mauritanie, en mettant en lumière le Programme prioritaire pour le développement du pays, notamment dans la Vallée du fleuve Sénégal.

Et au cours d’une table ronde de haut niveau sur les succès du spatial africain, la Mauritanie était représentée par le chargé de mission du Ministère de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration. Il a souligné à cette occasion les efforts du gouvernement mauritanien en matière de transformation numérique, de modernisation de l’administration publique, et l’ambition croissante du pays de s’intégrer dans le paysage technologique et spatial africain, en s’appuyant sur des partenariats scientifiques et universitaires stratégiques. Dans la foulée, le président du groupe « Connexion » Bill Sall a indiqué que la Mauritanie disposera bientôt de son propre satellite, conçu par des Mauritaniens, en partenariat avec le Professeur Laurent Desseaux et le Centre spatial de Montpellier.