Rentrée scolaire 25 – 26 : La mairie va habiller les écoliers de Sebkha

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025/2026, la mairie de Sebkha va octroyer des tenues scolaires aux écoliers des 12 écoles de la commune. Cette dotation acquise sur fonds propres de la mairie profitera des élèves de la 1ere à la 4eme année des écoles fondamentale, souligne Ba Isma l’édile de Sebkha. Les lots seront distribués, dans quelques jours aux bénéficiaires en collaboration avec les autorités administratives, la direction régionale de l’éducation (DREN) et l’inspection départementale de Sebkha. Ce geste constitue une contribution de la mairie aux efforts de l’Etat dans l'édification de l'école républicaine et participera à soulager les familles démunies, souligne un proche du maire.

Il faut souligner qu’ à la veille de la rentrée scolaire, les services de la mairie ont procédé au nettoyage de l’ensemble des écoles pour faciliter l’accès aux classes dont certaines ont souffert des pluies qui sont tombées sur la capitale. A cet effet, du matériel de nettoyage a été mobilisé : râteaux, pelles, brouettes et tricycles…Durant des jours, les équipes ont dégagé toutes les ordures entassées dans les différentes cours des écoles et coupé quelques arbustes. Ainsi, le jour J, c’est-à-dire le 6 octobre dernier, les écoliers et le personnel d’encadrement ont pris leur quartier sans encombre.