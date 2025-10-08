Inondation : grosse alerte au Brakna

Le dysfonctionnement du canal du projet agricole de Beylane, long de trois kilomètres, a provoqué une forte inondation, menaçant plusieurs villages, notamment ceux d’Olo Ologa, Beylane, Ando et Ngourdiane. Alerté par les chefs desdits villages, Diallo Mamadou Amadou, vice-président du Conseil régional du Brakna, s'est aussitôt rendu sur le lieu du sinistre et inspecté la partie défectueuse (cassure) du canal, responsable des inondations qui se sont étendues à perte de vue sur au moins deux kilomètres, en moins de vingt-quatre heures. Il a par ailleurs informé les autorités locales (chef d'arrondissement), régionales (président du Conseil régional et directeur régional de la SONADER) et nationales (le ministre SGG), sollicitant une assistance d'urgence, notamment une équipe de techniciens équipés de plusieurs centaines de sacs vides, une pelle mécanique, un chargeur et un camion-benne.

Un comité de crise, composé principalement des notables et des jeunes des villages concernés, a été mis en place, sur recommandation de monsieur Diallo, avec l'objectif de collecter des sacs vides, les remplir de sable pour le bouchage de la zone affectée (voir la photo) et mettre en place une équipe permanente de surveillance du canal et d'alerte. Ces autorités locales ont envoyé des sacs vides et dépêché une mission technique d’évaluation à laquelle s'est joint le vice-président du CRB, et qui a formulé des recommandations pertinentes et fiables en vue d'une solution durable. Sur la base de ces recommandations, une mission de techniciens s'est rendue, voici deux jours, sur le lieu du sinistre pour une action rapide. Si des dispositions efficaces et promptes ne sont pas prises, la population souffrira d’importants dégâts (habitations et activités agricoles). Malheureusement, les sacs superposés qui avaient stoppé la sortie des eaux du canal viennent de s ‘effondrer et ont augmenté l'étendue des inondations.

Affaire à suivre…

,

Brahim Ely Salem

Correspondant Régional du Calame au Brakna