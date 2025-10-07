Inondations Kaédi : Pour que ce ça ne se reproduise plus !

Certains quartiers de la ville de Kaédi ont connu de graves inondations, il y a quelques jours. Des maisons ont été inondées, des rues et ruelles transformées en étangs, des récoltes et autres provisions perdues. Face à cette situation, les autorités administratives et municipales ont déployé d’énormes efforts pour soulager les populations ; des citernes et motopompes ont été mises à contribution pour évacuer les eaux vers le fleuve. Une solution provisoire car si demain de telles pluies torrentielles s’abattent sur la ville, les mêmes dégâts se reproduiront, avec els mêmes conséquences. Pourquoi cela ne se répète plus, le maire de la commune de Kaédi, M. Demba N’Diaye a déclaré dans une interview à la chaine Youtube, Suudu Baaba qu’il faudrait effectuer quelques aménagements dans la ville. Il s’agit, indique-t-il, t’aide la réhabilitation des digues de protection de la ville car aujourd’hui, les quartiers riverains du fleuve sont menacés par la montée des eaux, ensuite bétonner les canaux d’évacuation afin de faciliter le drainage des eaux de pluies vers le fleuve. En effet, sans la réhabilitation des digues et canaux d’évacuation des eaux, Kaédi vivra toujours sous la menace des eaux de pluie et du fleuve. Il faut signaler qu’avec les longues sécheresses que la ville a connues, nombre de citoyens se sont installés dans les zones inondables, d’autres par incivisme jettent des ordures dans des canaux d’évacuation. Donc, en plus des opérations d’urgences en cours, la mairie travaille avec les autorités administratives et les départements ministériels compétents à engager des opérations d’envergure afin de mettre la ville et ses habitants à l’abri des fureurs du ciel.