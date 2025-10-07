Dar-Naim : clôture des activités de sensibilisation contre la drogue et la violence

Des responsables du Ministère de l’Autonomisation de la Jeunesse, de l’Emploi et des Sports et les autorités administratives de la moughataa de Dar Naim ont supervisé ce dimanche la clôture d’une série d’activités communautaires organisées dans le secteur 16 de la moughataa de Dar-Naim, visant à sensibiliser la jeunesse aux dangers de la drogue et de la violence.

La journée a débuté par la finale du tournoi de football interquartiers, remportée par le FC Dar Naim sur le score de 3 buts à 1 face à El Emel 12, devant un public nombreux et enthousiaste. Ce rendez-vous sportif a permis de mettre en avant l’importance du jeu collectif, du fair-play et de l’esprit d’équipe comme alternatives positives aux comportements à risque.

En soirée, un spectacle artistique et culturel a réuni des jeunes talents – troupes locales, musiciens et slameurs – qui ont livré des messages forts et engagés pour alerter sur les méfaits de la consommation de drogues et les conséquences de la violence dans les quartiers.

Ces initiatives, placées sous le slogan « Tous ensemble contre la drogue et la violence », s’inscrivent dans le cadre du Programme national de protection de la jeunesse, dont le deuxième volet est consacré à la lutte contre les drogues et substances psychotropes. Elles sont organisées par l’Association mauritanienne pour l’Environnement et la Solidarité et l’association «Heba », en partenariat avec le Ministère et avec l’appui du projet Jeunesse, Culture et Sports, financé par l’Agence française de coopération.

L’adhésion massive des jeunes de Dar-Naim à ces activités témoigne, selon les organisateurs, de la pertinence de l’approche combinant sport et culture comme vecteurs de sensibilisation. « C’est un moyen efficace de rassembler les jeunes, de les éduquer autrement et de leur donner des outils pour se détourner des pratiques nocives », a affirmé un responsable local.