Tasiast renforce son engagement pour l’éducation avec la remise de nouvelles infrastructures scolaires à Akjoujt

Akjoujt, Mauritanie – 6 octobre 2025 – À travers son Fonds de Tasiast, principal instrument d’investissement communautaire, Tasiast Mauritanie Limited S.A. (Tasiast) a remis de nouvelles infrastructures scolaires à Akjoujt, confirmant son engagement en faveur du développement durable et du soutien à l’éducation dans la région de l’Inchiri. La cérémonie s’est tenue en présence du Wali et du Président du Conseil Régional de l’Inchiri, du Hakem et du Maire d’Akjoujt, aux côtés de M. Baba Salihi, Vice-président chargé des Relations Extérieures, de Mme Hapsatou Bal, Directrice des Relations Communautaires, et de M. Mahmoudy Kemal, Directeur des Relations Extérieures.

Le projet comprend la construction d’une école complète dotée de 6 salles de classe et d’une annexe administrative intégrant des bureaux et une bibliothèque. Il inclut également l’aménagement de 11 salles supplémentaires réparties dans 7 établissements de la ville, portant à 17 le nombre total de salles entièrement équipées. D’un coût total de près de 650 000 US$, il constitue une avancée significative pour renforcer les infrastructures éducatives locales. Afin d’assurer leur pérennité, un partenaire spécialisé dans le développement durable accompagnera les bénéficiaires dans la gestion et l’entretien de ces équipements.

A l’occasion de la rentrée scolaire, Tasiast a distribué 1 600 kits et 1 600 uniformes scolaires aux élèves des communes de l’Inchiri, représentant un investissement supplémentaire d’environ 50 000 US$. Cette initiative vise à lever les obstacles à la scolarisation en fournissant aux enfants les moyens nécessaires pour réussir.

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie de Tasiast visant à promouvoir un développement durable sur le long terme. Le Fonds Tasiast, lancé en 2024 et alimenté par une contribution de 6 USD par once produite, incarne l'engagement de la compagnie à soutenir des projets communautaires dans les régions d'impact, notamment Inchiri et Dakhlet Nouadhibou, et ce, en cohérence avec les priorités nationales et régionales. Ce mécanisme adopte une approche orientée vers la durabilité, avec des investissements ciblés dans l’emploi, l’éducation, la santé, l’agriculture et le renforcement des capacités.

Dans son allocution, M. Baba Salihi a rappelé l’importance de ce projet : « La remise de ces infrastructures scolaires représente une étape clé de notre soutien au secteur éducatif dans l’Inchiri. Au-delà des salles de classe, il s’agit de créer des opportunités pour les générations futures. Ces initiatives traduisent notre volonté d’accompagner des projets inclusifs et durables, alignés avec les priorités nationales. »

L’action de Tasiast en faveur de l’éducation dépasse le cadre d’Akjoujt. Depuis 2018, l’entreprise collabore avec le Ministère de la Formation professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers pour développer des programmes ayant déjà permis à plus de 600 jeunes d’obtenir une certification professionnelle et d’acquérir des compétences valorisées sur le marché de l’emploi. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Tasiast de contribuer au développement socio-économique et de donner aux jeunes Mauritaniens les moyens de réussir.

À travers ces investissements, l’entreprise réaffirme son rôle de partenaire de long terme du développement national, avec un engagement particulier envers la région de l’Inchiri.

