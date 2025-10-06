Le CCRM prépare un hommage à l’un de ses membres

Le cadre de concertation des rescapés de Mauritanie (CCRM), un collectif de nombreuses organisations de défense des droits des rescapés militaires, a tenu, vendredi passé (3 octobre), dans l’après-midi, une réunion dans ses locaux à la Médina 3. Cette rencontre avait pour but de faire le point sur les préparatifs de l’hommage que le cadre va organiser, le 11 octobre courant, à Nouakchott en l’honneur de M’Bodj Alhousseiny Djibéri, un ancien garde national. Un tour de table a permis de définir le chronogramme des festivités de la journée qui sera ponctuée par une conférence-débat qu’animera le Pr. Sow Samba, le sociologue, sur le parcours de cet engagé, depuis la guerre du Sahara pour servir son pays en défendant avec bravoure, et abnégation ses frontières, des témoignages de ceux qui l’ont côtoyé depuis son enfance dans son Fouta natal, entre les champs, la pêche sur le fleuve, les rencontres de lutte traditionnelle, de soirées artistiques jusqu’à sa vie en tant que garde national, engagé dans le corps de la garde nationale, en juin 1976. Partout où il a servi, cet originaire de NGorel mais établi à Sarandougou Djiberi, s’est illustré par son courage, sa bravoure son sens de l’humain, sa générosité, ce qui a fait de lui l’ami de tous ceux qu’il a rencontrés dans sa vie. Il a été révoqué en 1989, sans explication. Depuis, il s’est engagé dans les organisations des rescapés militaires des années 89 -90 et s’est remarqué, là aussi par son souci de justice et de dignité. Nous y reviendrons