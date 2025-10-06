Bruxelles : Communiqué du Bureau de la Communauté Mauritanienne de Belgique

Le samedi 20 septembre 2025, l’association mauritanienne dite BCMB a tenu une manifestation statique devant le Parlement Européen, sise Place du Luxembourg à Bruxelles.

C’est un rassemblement grandeur nature qui a réuni plusieurs dizaines de nos compatriotes de la diaspora mauritanienne du Benelux, autour d'ideaux essentiels à l'unité nationale mauritanienne ainsi qu’à sa cohésion sociale.

Dans un élan pacifique, les intervenants ont d’abord fait un point sur les acquis du programme présidentiel en faveur de la diaspora mauritanienne établie à l’étranger.

A cet égard, il était plus qu’utile de rappeler l’adoption de la loi sur la double nationalité, le lancement de l’application Houwiyetti et l’e-visa ainsi que la récente loi votée sur la reprise du recensement et dont le décret d’application a déjà été publié.

C’est là des marqueurs de la volonté du Président de la République d’accorder à la diaspora une pleine et entière citoyenneté à l’égard de tous les mauritaniens. Et il est de bon ton d’admettre que ces différentes mesures ont grandement facilité la vie à nos concitoyens à l’étranger.

Aussi loin des positions partisanes absurdes et incendiaires que certains répandent par mépris pour leur pays, en dénonçant des contre-vérités ici et là, la coordination de la Communauté initiatrice de la manifestation a également défendu avec force une Mauritanie Plurielle dans laquelle toutes ses filles et tous ses fils aspirent à un VIVRE-ENSEMBLE paisible, dans un État de droit, démocratique et respectueux des libertés comme le Président de la République Mohamed Cheikh ould GHAZOUANI s’attelle à construire depuis son élection à la magistrature suprême.

Qu’il reçoive ici, l’expression de reconnaissance et de gratitude de toute la Communauté Mauritanienne à l’étranger.

Enfin, la coordination s’engage à poursuivre la lutte pour continuer de sensibiliser l’opinion internationale sur les énormes progrès auxquels la Mauritanie est parvenue en matière de respect de droits de l’homme, d’État de droit et d’égalité entre tous ses citoyens, ce qui du reste est reconnu par la Communauté internationale. Car elle n’entend plus laisser à quiconque par ses oukases, une mauvaise campagne de presse honteuse ternir faussement l’image de notre chère patrie, la Mauritanie.

Pour le Bureau de la Communauté Mauritanienne de Belgique (BCMB)

Abou SARR

Coordinateur

Bruxelles, le 06 Octobre 2025