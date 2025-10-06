Le ministère de la Santé rassure : la situation épidémique de la diphtérie est « sous contrôle »

Le ministère de la Santé a confirmé dimanche soir que la situation épidémique de la diphtérie est «sous contrôle », malgré l’enregistrement de 202 cas depuis le début de l’année dans les wilayas du Hodh El Gharbi et du Hodh Charghi.

Selon le bilan communiqué, 154 patients ont été guéris tandis que 15 décès ont été enregistrés (7au Hodh Charghi et 8 au Hodh El Gharbi). Quarante et un cas restent encore pris en charge, dont 22 hospitalisés et 19 suivis en ambulatoire.

Kankossa et Guerou parmi les foyers actifs

Dans la moughataa de Kankossa, qui englobe la commune de Tenaha, les services sanitaires ont recensé 84 cas suspects au 4 octobre. Parmi eux, 62 ont été guéris, 15 demeurent en traitement et 7 décès ont été déplorés, dont 4 survenus à domicile sans prise en charge médicale préalable.

À Guerou, six cas ont été signalés : cinq patients sont encore sous traitement et une personne est décédée.

Un plan d’urgence déclenché

Face à la recrudescence de la maladie, le ministère de la Santé, via le Centre national des opérations d’urgence sanitaire et la direction de la prévention, a activé un plan national d’urgence en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce dispositif comprend :

* l’envoi d’équipes d’intervention rapide dans les zones les plus touchées (Hodh El Gharbi, Assaba) ;

* le renforcement de la surveillance épidémiologique aux frontières et dans les centres de santé ;

* la formation du personnel médical aux protocoles de diagnostic et de traitement ;

* l’approvisionnement en médicaments, antibiotiques et sérum antidiphtérique (DAT) ;

* une campagne de vaccination ciblant les enfants et groupes vulnérables ;

* ainsi que des actions de sensibilisation pour renforcer la vigilance des populations.

Rentrée scolaire reportée dans certains villages?

Compte tenu de la situation et afin de limiter les risques de propagation, les autorités sanitaires ont recommandé le report de la rentrée scolaire dans les villages touchés. Elles préconisent également l’isolement des cas suspects pendant au moins sept jours après le début du traitement et une surveillance de dix jours pour les élèves vaccinés ou ayant été en contact avec des cas, avant leur retour en classe.

Résurgence depuis 2023

La diphtérie a fait sa réapparition en Mauritanie en octobre 2023, d’abord à Bassiknou, avant de s’étendre en 2024 à plusieurs moughataas du Hodh Charghi et du Gorgol. En 2025, le pays a déjà enregistré 202 cas, dont 154 guérisons et 15 décès, les autres patients étant toujours sous traitement.

Le ministère a conclu en réaffirmant que la situation est maîtrisée et a appelé les familles à faire vacciner leurs enfants, à éviter les rassemblements dans les zones concernées et à consulter rapidement un centre de santé en cas de fièvre, de maux de gorge ou de difficultés respiratoires.