Commune d’Ould Birem : mobilisation politique et culturelle de plusieurs villages

Dans le cadre d’une dynamique politique locale de soutien et de gratitude au ministre de la Justice, Mohamed Ould Soueïdatt, par ailleurs président du mouvement Main dans la Main, plusieurs villages de la commune d’Ould Birem ont organisé, samedi, une grande rencontre de mobilisation.

L’événement s’est tenu à M’Beidiaa et a rassemblé notables, jeunes, femmes et représentants des différentes localités. Les villages présents comprenaient M’Beidiaa, Erweimdi Ehel Mohameden Ousmane, Dar Esselam, Oulad Seyid, M’Geirinatt, Zem Zem et Afjeijir.

La rencontre a été marquée par une forte affluence, illustrant l’unité et la solidarité des communautés locales autour d’une même vision politique. Les participants ont salué les actions entreprises par Mohamed Ould Soueïdatt en faveur des différentes couches sociales, mettant en avant son rôle de mécène et de fédérateur.

Le mouvement Main dans la Main était représenté par une délégation de haut niveau conduite par M. Bocar Ly, qui a transmis un message d’engagement et de proximité du président du mouvement avec les populations locales.

Au-delà de son aspect politique, la rencontre a également revêtu une dimension culturelle, avec des prestations artistiques et traditionnelles, témoignant de la richesse et de la vitalité sociale de la commune d’Ould Birem.