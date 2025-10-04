Rencontre avec un ange : Hommage à un Général de Division, l’ancien Chef d'Etat-Major de la Garde Nationale

Il est de ces hommes dont la grandeur ne se mesure pas aux galons, mais à l'empreinte qu'ils laissent dans le cœur. Le Général de Division, Mohamed Lehreitani, ancien Chef d'Etat-Major de la Garde Nationale, nommé à la tête de la Direction générale de la Sûreté nationale, incarne cette rare noblesse, celle de l'humilité au sommet, de l'écoute au pouvoir, du service dans l'honneur.

Dans un monde ou le silence des humbles se perd dans le vacarme des ambitions, cet Officier se distingue par une simplicité désarmante. Toujours présent, toujours à l'écoute, il tend la main aux anciens frères d'armes (dont beaucoup ont perdu espoir), honore les vétérans, et reste profondément enraciné dans les valeurs humaines qui donnent sens à l'uniforme.

Un Officier en fonction; mais avant tout un homme de cœur, pour ceux qui ont croisé son chemin, il ne fait aucun doute: rencontrer cet officier Général c'est croiser un ange. Discret mais profondément engagé, ferme mais toujours juste, il incarne une

autorité apaisante, faite de respect mutuel, d'écoute sincère et loyauté sans faille envers la nation et ses enfants.

Aujourd'hui, alors qu'il continue de servir avec la même dignité et la même foi, nos pensées vont vers sa mère, notre mère, malade.

Qu'Allah le tout puissant, le miséricordieux lui accorde un prompt et complet rétablissement.

Que les prières de tous ceux qu'il a aidés, soutenus et inspirés montent vers le ciel en signe de gratitude et de solidarité, et que cette femme, qui a donné naissance à un homme d'une telle valeur, soit entourée de paix, de lumière et d'amour dans cette épreuve.

A cet officier exemplaire, à cet ange en uniforme, respect, reconnaissance et prières.

Lieutenant à la Retraite

Mamadou Lassana CAMARA