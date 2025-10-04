Dar Naim: Lancement d’une campagne de prévention contre la drogue et la violence auprès des jeunes

Jeudi soir, dans la commune de Dar Naim, le Secrétaire général du Ministère de l’Autonomisation de la Jeunesse, de l’Emploi et des Sports, M. Naji Ould Khatri, a officiellement lancé une série d’activités dans le cadre d’une campagne de mobilisation communautaire visant à protéger les jeunes des dangers liés à la drogue et à la violence.

Cette initiative, qui oppose des équipes issues de ces quartiers populaires, s’inscrit dans le cadre d’une campagne de mobilisation communautaire destinée à protéger la jeunesse contre les dangers de la drogue et de la violence. Elle relève du Programme national de protection de la jeunesse, dont le deuxième volet est consacré à la lutte contre les drogues et substances psychotropes, en partenariat avec le projet Jeunesse, Culture et Sports financé par l’Agence française de coopération.

Organisée par l’Association mauritanienne pour l’Environnement et la Solidarité et l’Association « Heba », en partenariat avec le ministère, cette initiative se déroule sous le slogan : « Tous ensemble contre la drogue et la violence ».

Le lancement a eu lieu dans le quartier 16 de Dar Naim et a été marqué par l’organisation d’un tournoi de football rassemblant plusieurs clubs des wilayas de Nouakchott-Nord et Nouakchott-Sud.

Dans son allocution, M. Ould Khatri a rappelé que ces activités s’inscrivent dans la continuité des programmes culturels et récréatifs initiés par le ministère ces dernières semaines, ciblant divers quartiers des trois wilayas de Nouakchott. Il a également souligné que ces initiatives font partie d’un programme gouvernemental de longue durée visant à prévenir la consommation de drogues et de substances psychoactives, tout en renforçant la protection de la jeunesse.

Ould Khatri a rappelé que cette action prolonge une série d’activités culturelles et récréatives déjà organisées dans les trois wilayas de Nouakchott. «L’objectif est de renforcer la résilience des jeunes face aux fléaux sociaux, d’accroître la sensibilisation aux risques de la drogue et de la violence, et de promouvoir des valeurs positives », a-t-il déclaré.

À travers ces activités sportives et citoyennes, le ministère ambitionne de promouvoir une approche participative impliquant les jeunes, les familles et la société civile dans la lutte contre les fléaux sociaux, conformément à la vision du gouvernement de bâtir une génération consciente et protégée des risques.

L’inauguration a réuni les autorités administratives de Nouakchott-Nord, les responsables des bureaux régionaux de la jeunesse ainsi que plusieurs élus locaux, témoignant de l’engagement institutionnel en faveur de la cause.