Mehla Mint Ahmed élue présidente du RONGAF

Mme Mehla mint Ahmed, présidente de l’Observatoire Mauritanien pour les Droits de la Femme et de la Fille (OMDFF), ancienne ministre de la culture sous la transition (2005/2007), a été élue présidente du Réseau des Observatoires Nationaux du Genre d’Afrique Francophone (RONGAF), jeudi, aux termes des assises de l’Assemblée Générale de l’institution, tenue à Nouakchott du 30 septembre au 02 octobre 2025.

La séance de clôture de cette manifestation s’est déroulée en présence de la première dame, Mme Mariam Fadel Dah et de nombreux responsables gouvernementaux.

Cette session a été organisée avec l’appui de l’assistance technique du partenariat EDIFIS et de la GIZ.

L’assemblée générale de Nouakchott, qui a enregistré la présence de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal et du Tchad « officialise la constitution du RONGAF et acte l’adhésion des observatoires nationaux, membres fondateurs ».

Par ailleurs, la rencontre de la capitale mauritanienne « a permis de dégager un cadre stratégique pour la période 2026/2027, prioriser les actions régionales, identifier les projets collectifs et des stratégies de plaidoyer et de mobilisation des ressources. Cette session marque une « étape importante dans la structuration du RONGAF et sa capacité à agir efficacement à l’échelle régionale ».

La constitution du réseau RONGAF vise à donner aux femmes « plus de capacités d’influence sur les politiques publiques pour une transformation durable de la société, dans le cadre d’un dialogue

permanent avec les décideurs ».