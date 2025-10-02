À notre jeunesse… Le sage est celui qui tire les leçons

Nous avons vu de nos propres yeux les tragédies innombrables engendrées par ce que l’on a appelé le « printemps arabe » : des États qui se sont effondrés sans retour possible, des peuples déplacés ou engloutis dans des mers de sang, des économies qui se sont écroulées et des tissus sociaux qui se sont disloqués. Jusqu’à aujourd’hui, beaucoup continuent de payer le prix de cet enthousiasme irréfléchi et de cette dérive derrière des slogans purement émotionnels.

Le sage est celui qui apprend des expériences et non celui qui les répète. Ce que nous observons aujourd’hui dans certains pays voisins – manifestations et troubles orchestrés par des jeunesses se désignant comme « génération Z » – illustre le danger de se laisser entraîner dans des chemins non réfléchis. Cela ne saurait en aucun cas constituer une source d’inspiration ou de guidance pour notre jeunesse. Nous devons au contraire méditer ces expériences malheureuses qui ont conduit des nations, jadis modèles de vitalité et de bien-être, vers la ruine et le désarroi.

Notre jeunesse est appelée à devenir les véritables hommes et femmes de demain : gardiens de la paix civile et non instigateurs du désordre, créateurs dans le travail et non imitateurs des erreurs d’autrui.

La voie la plus juste demeure l’investissement dans l’éducation et la formation, l’engagement dans un travail sérieux et le lancement d’initiatives utiles capables de porter le développement et d’édifier l’avenir.

La patrie que nous voulons tous exige des esprits lucides, des cœurs sincères et des mains qui bâtissent plutôt que de détruire.

C’est ainsi, et ainsi seulement, que nous assurerons à la Mauritanie la stabilité et la sécurité, et que nous renforcerons sa capacité à affronter les défis de l’avenir avec confiance et fermeté.

Que Dieu préserve notre pays de tout mal.

Ebbabe Bengnoug

Ancien député