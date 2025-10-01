Kaédi : fortes pluies et crues, plusieurs quartiers touchés

La ville de Kaédi s’est réveillée mardi 30 septembre les pieds dans l’eau après une forte pluie combinée à la montée du niveau du fleuve, provoquant des inondations dans plusieurs quartiers et affectant de nombreuses habitations. Les quartiers Kebba et la zone centrale de Boutouldi ont été particulièrement touchés, entraînant le déplacement de certaines familles et la destruction de biens.

Pour faire face à cette situation, le wali du Gorgol, Mohamed Mokhtar Ould Abdi, a présidé mercredi matin une réunion du Comité régional d’urgence au siège de la wilaya. L’objectif était d’évaluer les dégâts et de coordonner les mesures de secours. Le directeur régional de l’hydraulique et de l’assainissement, Sidi Mohamed Ould Sahha Didi, a indiqué que les pluies avaient dépassé 130 mm et que les autorités locales sont intervenues rapidement avec les moyens fournis par l’Office national de l’assainissement et la wilaya pour pomper les eaux et limiter les dommages.

La réunion a également porté sur la montée du niveau de l’oued Korkol, qui menace les exploitations agricoles et représente un risque sérieux pour la population. Le hakem de la moughataa de Kaédi, Ahmed Salem Ould Billel, et d’autres responsables locaux ont tenu une réunion afin d’informer les autorités centrales et de préparer des mesures supplémentaires pour protéger les habitants et les infrastructures.

Les autorités locales appellent à la vigilance et continuent de surveiller la situation, craignant de nouvelles crues dans les prochains jours.